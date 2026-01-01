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Sistema de gestiĆ³n de inventario y piezas de cĆ³digo abierto para el seguimiento de existencias, listas de materiales e informaciĆ³n del proveedor.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con InvenTree

InvenTree es una plataforma web de gestiĆ³n de inventario y piezas diseĆ±ada para equipos de ingenierĆ­a y fabricaciĆ³n. Reemplaza el seguimiento basado en hojas de cĆ”lculo y las herramientas desconectadas con un sistema unificado que gestiona niveles de existencias, catĆ”logos de piezas, listas de materiales, informaciĆ³n de proveedores, Ć³rdenes de compra y Ć³rdenes de venta en un solo lugar. Construido con una API REST limpia y una arquitectura de plugins extensible, se adapta a los flujos de trabajo de ingenierĆ­a existentes en lugar de obligar a los equipos a adaptarse a Ć©l.

Alojar InvenTree en tu propio VPS mantiene tu base de datos de piezas, precios de proveedores y listas de materiales de producciĆ³n en una infraestructura que controlas, lo cual es particularmente importante para proyectos de hardware y fabricantes que tratan los datos de abastecimiento de componentes como propietarios.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de InvenTree

Lista de materiales

Defina listas de materiales multinivel para ensamblajes complejos, con asignaciĆ³n automĆ”tica de existencias y cĆ”lculos de escasez para planificar la producciĆ³n con precisiĆ³n.

Seguimiento de inventario

Haga seguimiento a las cantidades de inventario en mĆŗltiples ubicaciones de almacenamiento, con historial completo de movimientos y alertas de bajo stock para cada pieza.

GestiĆ³n de proveedores

Adjunte enlaces de proveedores y fabricantes a cada pieza, incluyendo niveles de precios, tiempos de entrega y mĆ­nimos de pedido para una comparaciĆ³n directa de adquisiciĆ³n.

Ćrdenes de compra

Cree y haga seguimiento a las Ć³rdenes de compra desde su creaciĆ³n hasta la entrega, con actualizaciones automĆ”ticas de inventario cuando se reciben los envĆ­os entrantes.

API REST y plugins

Una API REST completa y un sistema de complementos conectan InvenTree con escĆ”neres de cĆ³digo de barras, impresoras de etiquetas, sistemas ERP y flujos de trabajo de automatizaciĆ³n personalizados.

Pedidos de venta

Gestiona los pedidos de los clientes y asigna el inventario para el cumplimiento, manteniendo las ventas y el inventario sincronizados sin una herramienta de gestiĆ³n de pedidos separada.

ĀæPor quĆ© ejecutar InvenTree en Hostinger?

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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CMMS autoalojado para Ć³rdenes de trabajo, mantenimiento preventivo y seguimiento de activos

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Mosquitto MQTT broker todo en uno con UI web, editor de ACL y monitoreo en vivo

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