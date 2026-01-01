Implementa InvenTree con instalaciĆ³n de un solo clic.
Sistema de gestiĆ³n de inventario y piezas de cĆ³digo abierto para el seguimiento de existencias, listas de materiales e informaciĆ³n del proveedor.
Elige un plan VPS para InvenTree
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con InvenTree
InvenTree es una plataforma web de gestiĆ³n de inventario y piezas diseĆ±ada para equipos de ingenierĆa y fabricaciĆ³n. Reemplaza el seguimiento basado en hojas de cĆ”lculo y las herramientas desconectadas con un sistema unificado que gestiona niveles de existencias, catĆ”logos de piezas, listas de materiales, informaciĆ³n de proveedores, Ć³rdenes de compra y Ć³rdenes de venta en un solo lugar. Construido con una API REST limpia y una arquitectura de plugins extensible, se adapta a los flujos de trabajo de ingenierĆa existentes en lugar de obligar a los equipos a adaptarse a Ć©l.
Alojar InvenTree en tu propio VPS mantiene tu base de datos de piezas, precios de proveedores y listas de materiales de producciĆ³n en una infraestructura que controlas, lo cual es particularmente importante para proyectos de hardware y fabricantes que tratan los datos de abastecimiento de componentes como propietarios.
Funciones clave de InvenTree
Lista de materiales
Defina listas de materiales multinivel para ensamblajes complejos, con asignaciĆ³n automĆ”tica de existencias y cĆ”lculos de escasez para planificar la producciĆ³n con precisiĆ³n.
Seguimiento de inventario
Haga seguimiento a las cantidades de inventario en mĆŗltiples ubicaciones de almacenamiento, con historial completo de movimientos y alertas de bajo stock para cada pieza.
GestiĆ³n de proveedores
Adjunte enlaces de proveedores y fabricantes a cada pieza, incluyendo niveles de precios, tiempos de entrega y mĆnimos de pedido para una comparaciĆ³n directa de adquisiciĆ³n.
Ćrdenes de compra
Cree y haga seguimiento a las Ć³rdenes de compra desde su creaciĆ³n hasta la entrega, con actualizaciones automĆ”ticas de inventario cuando se reciben los envĆos entrantes.
API REST y plugins
Una API REST completa y un sistema de complementos conectan InvenTree con escĆ”neres de cĆ³digo de barras, impresoras de etiquetas, sistemas ERP y flujos de trabajo de automatizaciĆ³n personalizados.
Pedidos de venta
Gestiona los pedidos de los clientes y asigna el inventario para el cumplimiento, manteniendo las ventas y el inventario sincronizados sin una herramienta de gestiĆ³n de pedidos separada.
ĀæPor quĆ© ejecutar InvenTree en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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