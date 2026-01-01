InvenTree es una plataforma web de gestiĆ³n de inventario y piezas diseĆ±ada para equipos de ingenierĆ­a y fabricaciĆ³n. Reemplaza el seguimiento basado en hojas de cĆ”lculo y las herramientas desconectadas con un sistema unificado que gestiona niveles de existencias, catĆ”logos de piezas, listas de materiales, informaciĆ³n de proveedores, Ć³rdenes de compra y Ć³rdenes de venta en un solo lugar. Construido con una API REST limpia y una arquitectura de plugins extensible, se adapta a los flujos de trabajo de ingenierĆ­a existentes en lugar de obligar a los equipos a adaptarse a Ć©l.

Alojar InvenTree en tu propio VPS mantiene tu base de datos de piezas, precios de proveedores y listas de materiales de producciĆ³n en una infraestructura que controlas, lo cual es particularmente importante para proyectos de hardware y fabricantes que tratan los datos de abastecimiento de componentes como propietarios.