Implementa InsForge con un solo clic.
Plataforma de backend de código abierto para agentes de codificación de IA, que incluye autenticación, Postgres, almacenamiento y funciones de borde.
Elige un plan VPS para InsForge
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con InsForge
InsForge es una plataforma de backend todo en uno de código abierto, diseñada para la codificación agéntica. Agrupa los componentes esenciales que las aplicaciones modernas necesitan —autenticación, una base de datos PostgreSQL con APIs REST y en tiempo real, almacenamiento de archivos compatible con S3, una pasarela de modelos LLM y funciones edge basadas en Deno— detrás de una única interfaz de administración (UI) y un servidor MCP que los agentes de codificación de IA pueden controlar programáticamente.
Alojar InsForge en tu propio VPS mantiene las cuentas de usuario, los datos de la aplicación y los archivos cargados bajo tu control total, sin precios por proyecto, sin límites de uso y sin dependencia de proveedor (vendor lock-in). El servidor MCP incluido permite a los agentes de codificación como Claude y Cursor aprovisionar tablas, configurar la autenticación, desplegar funciones y gestionar el almacenamiento directamente desde tu editor.
Funciones clave de InsForge
Agente de IA nativo
El servidor MCP incluido expone autenticación, base de datos, almacenamiento y funciones como herramientas que los agentes de codificación de IA pueden llamar directamente mientras construyen tu aplicación.
PostgreSQL con API automática
PostgREST integrado convierte instantáneamente su esquema en una API REST versionada con seguridad a nivel de fila, para que implemente puntos finales sin escribir código repetitivo.
Autenticación integrada
La autenticación por correo electrónico y contraseña, además de los proveedores OAuth (Google, GitHub, Discord y más), están listos para integrarse en su cliente con una sola llamada al SDK.
Funciones perimetrales en Deno
Escriba funciones TypeScript sin servidor que se ejecutan en un entorno de ejecución Deno aislado con acceso directo a la base de datos y a la capa de almacenamiento.
Almacenamiento compatible con S3
Cargue, sirva y gestione permisos de archivos a través de una capa de almacenamiento compatible con S3 que funciona localmente en disco o contra cualquier bucket de S3.
Pasarela de modelo unificado
La pasarela compatible con OpenAI permite que tu aplicación llame a múltiples proveedores de LLM a través de una única interfaz de API, con seguimiento de uso y rotación de claves gestionados de forma centralizada.
¿Por qué ejecutar InsForge en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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