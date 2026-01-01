Despliega Hugo en un solo clic.
El generador de sitios estáticos más rápido del mundo para construir sitios de documentación, blogs y portafolios.
Elige un plan VPS para Hugo
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Hugo
Hugo es el generador de sitios estáticos más rápido del mundo, escrito en Go y capaz de construir sitios web completos en milisegundos. Impulsa portales de documentación, sitios de marketing, blogs personales y propiedades web corporativas para equipos que van desde desarrolladores individuales hasta grandes organizaciones como Kubernetes, Netlify y Let's Encrypt.
Alojar Hugo en tu propio VPS te proporciona un entorno de desarrollo persistente accesible desde cualquier lugar — ideal para equipos distribuidos, flujos de trabajo de compilación automatizados y entornos de preproducción. El andamiaje de tu sitio, la configuración del tema y el contenido siempre están disponibles a través de SSH sin depender de ningún servicio de alojamiento de terceros.
Funciones clave de Hugo
Tiempos de construcción en milisegundos
Hugo construye incluso sitios grandes con miles de páginas en menos de un segundo, dramáticamente más rápido que los generadores basados en JavaScript.
Cero dependencias
Hugo se distribuye como un único binario sin dependencias en tiempo de ejecución, eliminando conflictos de versión y simplificando los procesos de despliegue.
Canalización de activos integrada
Procesamiento nativo de imágenes, agrupación de JavaScript, compilación de Sass y soporte para TailwindCSS sin herramientas de construcción adicionales.
Servidor de recarga en tiempo real
El servidor de desarrollo integrado refleja los cambios de contenido y diseño al instante, acelerando la iteración durante el desarrollo del sitio.
Soporte multilingüe
i18n nativo con contenido por idioma, URL y menús facilita la creación de sitios multilingües sin complementos.
¿Por qué ejecutar Hugo en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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