Implementa Huginn en una instalación de un solo clic.
Plataforma de automatización autoalojada para crear agentes de monitorización inteligentes que vigilan la web y actúan en tu nombre.
Elige un plan VPS para Huginn
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Huginn
Huginn es una plataforma de automatización de código abierto que te permite crear agentes para monitorear sitios web, rastrear cambios en los datos, agregar contenido y ejecutar flujos de trabajo de varios pasos, todo en tu propia infraestructura. Piensa en ello como un IFTTT o Zapier autoalojado, sin límites de tasa ni tarifas de suscripción. Los agentes pueden vigilar eventos, transformar y enrutar datos entre servicios, enviar notificaciones y coordinar procesos complejos a través de una interfaz web visual.
Ejecutar Huginn en tu VPS significa que los flujos de trabajo de automatización se ejecutan de forma fiable las 24 horas del día con acceso total a sistemas internos y fuentes de datos privadas a las que los servicios de automatización basados en la nube no pueden acceder, mientras mantienes tus claves API y la lógica de negocio completamente bajo tu control.
Funciones clave de Huginn
Constructor de Agentes Personalizados
Cree agentes de monitoreo y automatización a través de una interfaz visual sin escribir código, conectando servicios web y fuentes de datos en flujos de trabajo.
Monitoreo de sitios web
Rastree los cambios de contenido en cualquier sitio web y active acciones cuando los precios bajen, aparezcan noticias o se detecten palabras clave específicas.
Ejecución Programada
Ejecute agentes en programaciones tipo cron o actívelos por eventos, garantizando que las automatizaciones sensibles al tiempo nunca pierdan su ventana.
Transformación de Datos
Filtre, analice y reformatee datos entre pasos utilizando agentes de transformación integrados que manejan patrones JSON, XML y de expresiones regulares.
Soporte multiusuario
Los permisos basados en roles permiten a los equipos compartir y colaborar en flujos de trabajo de automatización sin exponer credenciales sensibles de los agentes.
¿Por qué ejecutar Huginn en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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