Despliega HuggingChat (Chat UI) con una instalación de un solo clic.
Interfaz de chat SvelteKit de código abierto que impulsa HuggingChat y se conecta a cualquier punto final de modelo compatible con OpenAI.
Elige un plan VPS para HuggingChat (Chat UI)
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Interfaz de Chat) es el código base de código abierto detrás de huggingface.co/chat, construido por Hugging Face como una interfaz pulida y personalizable para modelos de lenguaje grandes. A diferencia de las aplicaciones de chat bloqueadas por proveedores, habla el protocolo de la API de OpenAI, por lo que la misma implementación puede comunicarse con el enrutador de proveedores de inferencia de Hugging Face, OpenRouter, un servidor local de llama.cpp, Ollama, o cualquier otro punto final compatible simplemente intercambiando una URL y una clave.
Alojarlo en tu propio VPS mantiene cada conversación, llamada a herramienta MCP y archivo cargado en la infraestructura que controlas, mientras que aún te da acceso a miles de modelos abiertos y propietarios a través del backend de inferencia que prefieras.
Funciones clave de HuggingChat (Chat UI)
Enrutador compatible con OpenAI
Apunte al enrutador de Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, o cualquier URL compatible con OpenAI y acceda instantáneamente a su catálogo completo de modelos.
Gestión omnicanal inteligente
El enrutador LLM integrado selecciona automáticamente el mejor modelo por solicitud — multimodal, de llamada a herramientas o predeterminado — sin exponer la complejidad a los usuarios finales.
Llamada de herramientas MCP
Conecte los servidores del Protocolo de Contexto del Modelo para que los chats puedan ejecutar búsquedas web, código y herramientas personalizadas con los resultados transmitidos de vuelta a la conversación.
Conversaciones multimodales
Envía imágenes, archivos adjuntos y entrada de voz a modelos de visión y estilo Whisper que admiten entradas multimodales a través de tu proveedor elegido.
Historial de chat persistente
MongoDB incluido almacena conversaciones, configuraciones y asistentes por usuario para que el historial sobreviva a los reinicios y siga a los usuarios a través de los dispositivos.
Marca personalizada
Sobrescriba el nombre, la descripción y los recursos de la aplicación para lanzar un producto de chat interno totalmente personalizado con su marca para su equipo o clientes.
¿Por qué ejecutar HuggingChat (Chat UI) en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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