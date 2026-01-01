Hasta un 70% de descuento en HuggingChat (Chat UI)

Despliega HuggingChat (Chat UI) con una instalación de un solo clic.

Interfaz de chat SvelteKit de código abierto que impulsa HuggingChat y se conecta a cualquier punto final de modelo compatible con OpenAI.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega HuggingChat (Chat UI) con una instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para HuggingChat (Chat UI)

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con HuggingChat (Chat UI)

HuggingChat (Interfaz de Chat) es el código base de código abierto detrás de huggingface.co/chat, construido por Hugging Face como una interfaz pulida y personalizable para modelos de lenguaje grandes. A diferencia de las aplicaciones de chat bloqueadas por proveedores, habla el protocolo de la API de OpenAI, por lo que la misma implementación puede comunicarse con el enrutador de proveedores de inferencia de Hugging Face, OpenRouter, un servidor local de llama.cpp, Ollama, o cualquier otro punto final compatible simplemente intercambiando una URL y una clave.

Alojarlo en tu propio VPS mantiene cada conversación, llamada a herramienta MCP y archivo cargado en la infraestructura que controlas, mientras que aún te da acceso a miles de modelos abiertos y propietarios a través del backend de inferencia que prefieras.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de HuggingChat (Chat UI)

Enrutador compatible con OpenAI

Apunte al enrutador de Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, o cualquier URL compatible con OpenAI y acceda instantáneamente a su catálogo completo de modelos.

Gestión omnicanal inteligente

El enrutador LLM integrado selecciona automáticamente el mejor modelo por solicitud — multimodal, de llamada a herramientas o predeterminado — sin exponer la complejidad a los usuarios finales.

Llamada de herramientas MCP

Conecte los servidores del Protocolo de Contexto del Modelo para que los chats puedan ejecutar búsquedas web, código y herramientas personalizadas con los resultados transmitidos de vuelta a la conversación.

Conversaciones multimodales

Envía imágenes, archivos adjuntos y entrada de voz a modelos de visión y estilo Whisper que admiten entradas multimodales a través de tu proveedor elegido.

Historial de chat persistente

MongoDB incluido almacena conversaciones, configuraciones y asistentes por usuario para que el historial sobreviva a los reinicios y siga a los usuarios a través de los dispositivos.

Marca personalizada

Sobrescriba el nombre, la descripción y los recursos de la aplicación para lanzar un producto de chat interno totalmente personalizado con su marca para su equipo o clientes.

¿Por qué ejecutar HuggingChat (Chat UI) en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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