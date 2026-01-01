Implementa Horilla en un solo clic.
Plataforma gratuita de RRHH y CRM de código abierto que cubre empleados, nómina, reclutamiento y asistencia.
Elige un plan VPS para Horilla
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Horilla
Horilla es una plataforma de Gestión de Recursos Humanos y CRM de código completamente abierto, construida sobre Django y PostgreSQL. Unifica todo el ciclo de vida del empleado —reclutamiento, incorporación, asistencia, permisos, nómina, desempeño, mesa de ayuda y desvinculación— junto con un CRM integrado para embudos de ventas y registros de clientes, reemplazando varias herramientas SaaS con una única pila autoalojada.
Alojar Horilla en su propio VPS mantiene los datos sensibles de empleados, salarios y registros de clientes bajo su control directo, sin tarifas por usuario. Usted conserva acceso completo a la base de datos para informes personalizados e integraciones, además de la libertad de extender módulos sin esperar las hojas de ruta del proveedor.
Funciones clave de Horilla
Reclutamiento y proceso de incorporación
Haga seguimiento a las vacantes de empleo, los procesos de selección de candidatos, las etapas de entrevista y las tareas de incorporación sin una herramienta ATS o de incorporación separada.
Asistencia y permisos
Gestionar horarios de turnos, asistencia biométrica, derechos de licencia y flujos de trabajo de aprobación en toda la fuerza laboral.
Nómina integrada
Configura contratos, asignaciones, deducciones y reglas fiscales, luego ejecuta ciclos de nómina con generación de recibos de pago directamente dentro de Horilla.
Rendimiento y metas
Defina los KPI y OKR, ejecute ciclos de retroalimentación de 360 grados y vincule los objetivos individuales con los objetivos organizacionales.
CRM Integrado
Gestione clientes potenciales, oportunidades, cuentas de clientes y embudos de ventas junto con los datos de RR. HH. en una única base de datos unificada.
API REST Modular
Cada módulo incluye una API REST documentada para integrar Horilla con proveedores de nómina, sistemas de identidad y herramientas de BI.
¿Por qué ejecutar Horilla en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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