Horilla es una plataforma de Gestión de Recursos Humanos y CRM de código completamente abierto, construida sobre Django y PostgreSQL. Unifica todo el ciclo de vida del empleado —reclutamiento, incorporación, asistencia, permisos, nómina, desempeño, mesa de ayuda y desvinculación— junto con un CRM integrado para embudos de ventas y registros de clientes, reemplazando varias herramientas SaaS con una única pila autoalojada.

Alojar Horilla en su propio VPS mantiene los datos sensibles de empleados, salarios y registros de clientes bajo su control directo, sin tarifas por usuario. Usted conserva acceso completo a la base de datos para informes personalizados e integraciones, además de la libertad de extender módulos sin esperar las hojas de ruta del proveedor.