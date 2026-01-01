Hoppscotch es una plataforma moderna y ligera para el desarrollo y prueba de API que cubre todo el ciclo de vida de las API â€” desde la creaciÃ³n y prueba de solicitudes hasta la documentaciÃ³n y el intercambio de colecciones con su equipo. Soporta REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events y WebRTC en una Ãºnica interfaz, con variables de entorno, scripts de pre-solicitud y opciones avanzadas de autenticaciÃ³n, incluyendo OAuth 2.0.

Autoalojar Hoppscotch en su VPS mantiene todas las claves API, las cargas Ãºtiles de las solicitudes y los datos del espacio de trabajo del equipo completamente en su infraestructura, eliminando las preocupaciones de privacidad de datos de los clientes API basados en la nube, a la vez que suprime los costos de suscripciÃ³n por puesto a medida que su equipo crece.