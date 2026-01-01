Hasta un 70% de descuento en Homebridge

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Puente HomeKit ligero que conecta dispositivos de domÃ³tica fuera del ecosistema Apple a Siri y la app Casa de Apple mediante plugins.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

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Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Homebridge

Homebridge es un servidor Node.js ligero que emula la API de HomeKit de iOS, lo que permite el control por Siri y la integraciÃ³n con la app Casa para miles de dispositivos que no son compatibles de forma nativa con el ecosistema de Apple. Con mÃ¡s de 2.000 plugins desarrollados por la comunidad, conecta luces inteligentes, termostatos, cÃ¡maras y sistemas de seguridad de marcas como Ring, Nest, TP-Link y Tuya en una experiencia HomeKit unificada.

Ejecutar Homebridge en un VPS garantiza disponibilidad 24/7 para tus automatizaciones de HomeKit, independientemente de las condiciones de energÃ­a o red locales, con una configuraciÃ³n de plugins persistente y acceso remoto fiable desde cualquier parte del mundo.

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Funciones clave de Homebridge

MÃ¡s de 2,000 plugins de dispositivos

Los plugins de la comunidad cubren prÃ¡cticamente todas las marcas y protocolos de casas inteligentes, lo que le permite aÃ±adir cualquier dispositivo a HomeKit sin reemplazar el hardware.

Interfaz de usuario de configuraciÃ³n web

Homebridge Config UI X proporciona una interfaz basada en navegador para instalar plugins, administrar dispositivos y ver registros sin acceso por lÃ­nea de comandos.

Modo Puente Secundario

AÃ­sle los plugins en puentes secundarios separados para evitar que un plugin que funcione mal daÃ±e toda su configuraciÃ³n de HomeKit.

Actualizaciones automÃ¡ticas de plugins

Descubra, instale y actualice complementos directamente desde la interfaz de usuario web para mantener las integraciones de dispositivos actualizadas sin sesiones SSH manuales.

Respaldo y RestauraciÃ³n

La funcionalidad de respaldo integrada protege las configuraciones de sus plugins y los datos de emparejamiento de HomeKit de pÃ©rdidas accidentales.

Â¿Por quÃ© ejecutar Homebridge en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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