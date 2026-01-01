Despliega Hister con instalación en un clic.
Motor de búsqueda personal con prioridad local que indexa a texto completo tu historial de navegación y tu base de conocimientos.
Elige un plan VPS para Hister
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Hister
Hister es un motor de búsqueda de código abierto que indexa automáticamente el texto completo de los sitios web que visitas, convirtiendo tu historial de navegación en una base de conocimiento privada y con capacidad de búsqueda. En lugar de desplazarte por una lista de historial cronológico o depender de motores de búsqueda remotos que perfilan cada consulta, Hister te permite encontrar cualquier página que ya hayas leído usando su contenido, no solo su título o URL.
Alojar Hister por tu cuenta mantiene tus datos de navegación, contenido indexado y consultas de búsqueda completamente en tu VPS. La misma instancia puede rastrear sitios adicionales, indexar archivos locales, exponer un punto final MCP a agentes de IA y servir a múltiples usuarios, todo sin enviar una sola consulta a un servicio de terceros.
Funciones clave de Hister
Índice de historial de texto completo
Indexa automáticamente el contenido real de las páginas que visitas para que puedas buscar por lo que se escribió, no solo por la URL o el título.
Potente lenguaje de consulta
Filtrar por dominio, rango de fechas, idioma, etiquetas y expresiones de texto completo usando una sintaxis de consulta dedicada diseñada para la precisión.
Indexación de archivos locales
Apunte Hister a los directorios en su VPS para indexar notas, documentos y bases de conocimiento junto con su historial de navegación.
Rastreador integrado
Amplíe el índice rastreando sitios externos con un rastreador HTTP tradicional o un navegador sin interfaz gráfica para páginas con gran carga de JavaScript.
Soporte multiusuario
Aloje una instancia compartida para un equipo o comunidad local con índices por usuario y autenticación basada en OAuth.
Integración de IA y MCP
Habilitar la búsqueda semántica opcional y exponer los resultados a los agentes de IA a través de un punto final del Protocolo de Contexto del Modelo.
¿Por qué ejecutar Hister en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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