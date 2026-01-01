Despliega Hi.Events con instalación en un clic.
Plataforma de código abierto de gestión de eventos y venta de entradas para conferencias, talleres y encuentros.
Elige un plan VPS para Hi.Events
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Hi.Events
Hi.Events es una plataforma moderna y de código abierto para la gestión de eventos y venta de entradas, creada para organizadores que desean tener control total sobre sus eventos sin pagar tarifas por entrada a plataformas comerciales. Maneja todo el ciclo de vida del evento — desde la publicación de páginas de eventos y la venta de entradas hasta el registro de asistentes y el análisis de ventas — todo desde un panel de control unificado.
Alojar Hi.Events en tu propio VPS mantiene los datos de los asistentes, la configuración de pagos y el contenido del evento bajo tu control. En lugar de perder un porcentaje de cada entrada a un proveedor de SaaS, pagas un costo fijo de VPS sin importar cuántas entradas vendas, y puedes personalizar la plataforma para que coincida con tu marca.
Funciones clave de Hi.Events
Páginas de Eventos Personalizables
Cree páginas de eventos de marca con dominios personalizados, sus propios logotipos y diseños de página de inicio a medida que se adapten a su organización.
Stripe Ticket Ofertas
Vende boletas pagas y gratuitas con integración nativa de Stripe, códigos promocionales, límites de capacidad y reglas de precios escalonados.
Registro QR
Valide a los asistentes en la entrada usando boletas con código QR y una interfaz de registro integrada diseñada para el personal en dispositivos móviles.
Gestión de pedidos
Rastrear pedidos, emitir reembolsos, reenviar boletas y exportar listas de asistentes para la impresión de credenciales o seguimientos post-evento.
Analítica de Ventas
Monitorea las ventas de entradas, los ingresos y las tendencias de asistencia en tiempo real con paneles integrados y reportes por evento.
API REST & Webhooks
Integre Hi.Events con CRMs, listas de correo o flujos de trabajo personalizados a través de una API REST documentada y un sistema de webhooks.
¿Por qué ejecutar Hi.Events en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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