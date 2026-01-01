Implementa Hiccup con un solo clic.
Una página de inicio rápida y estática para organizar tus enlaces y marcadores más importantes en un solo lugar.
Elige un plan VPS para Hiccup
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Hiccup
Hiccup es una página de inicio estática, ligera y de código abierto, diseñada para poner tus enlaces más usados en primer plano. Construida como una aplicación React servida por Nginx, no requiere base de datos ni backend, solo un archivo de configuración JSON que puedes editar directamente o gestionar a través del editor de configuración integrado. Tarjetas destacadas, categorías organizadas y una potente barra de búsqueda multiproveedor hacen que sea increíblemente rápido saltar a cualquier marcador desde una sola pestaña.
Alojar Hiccup en tu propio VPS significa que tus marcadores permanecen privados, cargan instantáneamente desde archivos estáticos y permanecen accesibles desde cualquier dispositivo. Con soporte PWA, atajos de teclado, gestión de enlaces de arrastrar y soltar y modo de solo lectura para pantallas compartidas, Hiccup se adapta igualmente bien como una página de inicio de navegador personal o un panel de control doméstico para servicios compartidos.
Funciones clave de Hiccup
Búsqueda multiproveedor
Busca en Google, DuckDuckGo, Amazon y proveedores personalizados simultáneamente, o salta directamente a un enlace guardado por nombre o etiqueta.
Editor de Configuración JSON
Administre todo su panel de control a través de un editor de configuración integrado: cargue desde una URL o archivo local, previsualice múltiples configuraciones y descargue copias de seguridad en cualquier momento.
Enlaces de arrastrar y soltar
Agregue o actualice enlaces y fondos de tarjeta arrastrando URL o imágenes desde otra ventana del navegador directamente sobre cualquier tarjeta.
Navegación con teclado
La compatibilidad total con atajos de teclado le permite abrir enlaces, alternar el modo de edición y navegar por el panel de control sin tocar el ratón.
PWA y Listo para móvil
Instala Hiccup como una Aplicación Web Progresiva en cualquier dispositivo para un acceso rápido desde la pantalla de inicio a todos tus marcadores desde el escritorio o el móvil.
¿Por qué ejecutar Hiccup en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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