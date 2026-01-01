Deploy HeyForm in one click installation.
Creador de formularios conversacionales de código abierto para encuestas, cuestionarios y sondeos.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con HeyForm
HeyForm es un creador de formularios moderno de código abierto que crea interfaces conversacionales atractivas donde las preguntas aparecen una a la vez. Este enfoque ofrece tasas de finalización significativamente más altas en comparación con los creadores de formularios tradicionales, lo que lo hace ideal para encuestas, cuestionarios, pruebas y formularios de captura de clientes potenciales.
Con más de 40 tipos de entrada, lógica condicional, temas personalizados y análisis integrados, HeyForm proporciona una potente plataforma sin código para la recopilación de datos, manteniendo todos los envíos bajo su control. Esta plantilla incluye MongoDB para el almacenamiento de formularios, KeyDB para el almacenamiento en caché y enrutamiento HTTPS de Traefik para un acceso seguro a los formularios.
Funciones clave de HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Cree rutas de preguntas dinámicas que se adapten según las respuestas anteriores para una recopilación de datos personalizada y relevante.
Creador de arrastrar y soltar
Diseñe formularios visualmente con más de 40 tipos de campos de entrada, incluyendo calificaciones, cargas de archivos, firmas y selectores de fecha.
Análisis integrado
Rastree patrones de respuesta y métricas de finalización con un panel de análisis integrado para la optimización de formularios basada en datos.
Marca Personalizada
Aplicar temas personalizados, colores y la marca para que coincida con la identidad de su organización en todos los formularios y encuestas.
¿Por qué ejecutar HeyForm en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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