Headroom es un middleware de compresión de contexto de código abierto para agentes de IA y aplicaciones impulsadas por LLM. Implementado como un proxy transparente, se sitúa entre su agente y cualquier punto final de API compatible con OpenAI, comprimiendo automáticamente las salidas de herramientas, registros, fragmentos RAG, archivos e historial de conversación — reduciendo el uso de tokens entre un 60 y un 95% sin pérdida de precisión en la respuesta.

Headroom se integra de forma nativa con Claude Code, Cursor y otras herramientas compatibles con MCP a través de su interfaz de servidor MCP incorporada. El autoalojamiento en su VPS elimina la exposición de datos a terceros y le otorga control total sobre a qué backend de IA se conectan sus agentes.