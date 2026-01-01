Implementa Headroom con una instalación de un solo clic.
Proxy de compresión de contexto de código abierto que reduce el uso de tokens de LLM entre un 60 y un 95% para agentes de IA y herramientas de codificación.
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Todo lo que puedes crear con Headroom
Headroom es un middleware de compresión de contexto de código abierto para agentes de IA y aplicaciones impulsadas por LLM. Implementado como un proxy transparente, se sitúa entre su agente y cualquier punto final de API compatible con OpenAI, comprimiendo automáticamente las salidas de herramientas, registros, fragmentos RAG, archivos e historial de conversación — reduciendo el uso de tokens entre un 60 y un 95% sin pérdida de precisión en la respuesta.
Headroom se integra de forma nativa con Claude Code, Cursor y otras herramientas compatibles con MCP a través de su interfaz de servidor MCP incorporada. El autoalojamiento en su VPS elimina la exposición de datos a terceros y le otorga control total sobre a qué backend de IA se conectan sus agentes.
Funciones clave de Headroom
Ahorros masivos de tokens
Comprime las salidas de las herramientas, los registros y el historial de conversaciones antes de enviarlos al LLM, reduciendo el uso de tokens entre un 60 y un 95% sin sacrificar la precisión.
Proxy sin código
Actúa como un proxy de fácil integración entre su agente y cualquier API compatible con OpenAI — no se requieren cambios en el SDK para empezar a ahorrar tokens de inmediato.
Deduplicación de contexto
Deduplica automáticamente el contexto compartido entre Claude, Codex, Gemini y otros agentes que se ejecutan en la misma sesión.
Soporte de servidor MCP
Expone herramientas de compresión como puntos finales MCP, integrándose de forma nativa con Claude Code, Cursor y cualquier agente de codificación compatible con MCP.
Enrutamiento Personalizado de Backend
Enrute las solicitudes a cualquier backend compatible con OpenAI configurando una única variable de entorno — no se requieren cambios en el código del agente.
¿Por qué ejecutar Headroom en Hostinger?
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