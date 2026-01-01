Despliega Grav con un solo clic.
CMS de archivos planos rápido y moderno que no necesita base de datos — tan solo archivos Markdown, plantillas Twig y un ecosistema de plugins.
Elige un plan VPS para Grav
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Grav
Grav es un CMS de archivos planos moderno que almacena todo el contenido como archivos Markdown en el sistema de archivos, eliminando por completo la base de datos. Construido en PHP con plantillas Twig, ofrece cargas de página rápidas a través de un caché basado en archivos, un panel de administración integrado para editores no técnicos, y más de 300 plugins para formularios, SEO, búsqueda y contenido multilingüe.
Alojar Grav en tu VPS significa que las copias de seguridad son tan sencillas como copiar una carpeta, el control de versiones se gestiona de forma nativa con Git, y no hay límites de conexión a la base de datos, dolores de cabeza por la optimización de consultas, o trabajos de copia de seguridad separados — solo archivos y tu aplicación ejecutándose en el hardware que controlas.
Funciones clave de Grav
No se requiere base de datos
Todo el contenido reside como archivos Markdown, eliminando la necesidad de configuración de bases de datos, agrupación de conexiones u optimización de consultas para cargas de trabajo típicas del sitio.
Panel de administración integrado
Administre páginas, temas, complementos y cuentas de usuario a través de una interfaz web pulcra, sin tocar la línea de comandos ni editar archivos directamente.
Amplio Ecosistema de Plugins
Más de 300 plugins cubren formularios, soporte multilingüe, búsqueda, SEO, optimización de imágenes y más — instálalos con un solo clic desde el panel de administración.
Contenido amigable con Git
La arquitectura basada en archivos hace que todo el sitio —contenido, configuración y código— sea rastreable en Git para implementaciones automatizadas e historial de cambios.
Plantillas Twig
Cree temas totalmente personalizados usando el motor de plantillas Twig con acceso a la potente API de contenido, el sistema de taxonomía y el pipeline de medios.
¿Por qué ejecutar Grav en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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