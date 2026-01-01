Hasta un 70% de descuento en Grafana Pyroscope

Implementa Grafana Pyroscope con un solo clic de instalaciĆ³n.

Backend de perfilado continuo de cĆ³digo abierto que te ayuda a depurar problemas de CPU, memoria y latencia hasta una sola lĆ­nea de cĆ³digo.

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Copias de seguridad automĆ”ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as
Implementa Grafana Pyroscope con un solo clic de instalaciĆ³n.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
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KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
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Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
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Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Grafana Pyroscope

Grafana Pyroscope es una base de datos de perfiles continuos de cĆ³digo abierto diseĆ±ada para almacenar y consultar datos de perfiles de aplicaciones en producciĆ³n a escala. A diferencia de los perfiladores puntuales que se ejecutan durante incidentes, Pyroscope ingiere perfiles continuamente de fuentes Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF y OpenTelemetry para que pueda comparar grĆ”ficos de llama entre despliegues, regiones o cualquier etiqueta personalizada.

Alojar Pyroscope en su propio VPS mantiene los datos de perfil sensibles (que a menudo contienen nombres de funciones, rutas de archivo y rastreos de pila de su cĆ³digo) fuera de los servicios de terceros, mientras le permite ajustar la retenciĆ³n y el almacenamiento para que coincidan con su carga de trabajo. El modo de binario Ćŗnico incluido ejecuta los componentes de distribuidor, ingesta, consulta y compactador en un solo contenedor con almacenamiento en el sistema de archivos local, sin necesidad de Kubernetes, almacenamiento de objetos o dependencias externas.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Grafana Pyroscope

Perfilado Continuo

Ingerir perfiles de servicios en ejecuciĆ³n las 24 horas del dĆ­a en lugar de esperar un incidente, para que pueda comparar dos puntos cualesquiera en el tiempo en un grĆ”fico de llama.

Soporte multi-idioma

SDKs nativos para Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust y .NET, ademĆ”s de auto-instrumentaciĆ³n de Grafana Alloy y eBPF para la creaciĆ³n de perfiles sin cĆ³digo de cualquier binario.

Compatible con OpenTelemetry

Aceptar perfiles a travĆ©s del protocolo OpenTelemetry y correlacionarlos con rastreos, mĆ©tricas y registros existentes sin cambiar su pipeline de colector.

Comparaciones de GrĆ”ficos de Llama

Compare dos grĆ”ficos de llama lado a lado para ver al instante quĆ© funciones regresaron despuĆ©s de una implementaciĆ³n, escalaron mal bajo carga o mejoraron despuĆ©s de una correcciĆ³n.

Filtrado por etiquetas

Segmente perfiles por cualquier etiqueta ā servicio, regiĆ³n, versiĆ³n, inquilino o dimensiĆ³n personalizada ā para aislar la carga de trabajo exacta que causa una regresiĆ³n de rendimiento.

Almacenamiento Binario Ćnico

Se ejecuta como un solo contenedor con almacenamiento en el sistema de archivos local por defecto, con backends opcionales de S3, GCS y Azure cuando un solo nodo ya no sea suficiente.

ĀæPor quĆ© ejecutar Grafana Pyroscope en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

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Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

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