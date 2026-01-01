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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Grafana Loki

Grafana Loki es un sistema de agregaciĆ³n de logs de cĆ³digo abierto creado por Grafana Labs que adopta el enfoque de Prometheus para los logs ā indexa solo un pequeĆ±o conjunto de etiquetas de metadatos por flujo en lugar del contenido completo del log, lo que mantiene los costos de almacenamiento y la sobrecarga operativa drĆ”sticamente mĆ”s bajos que las bases de datos de logs tradicionales. Los logs son enviados por agentes como Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit o Vector y consultados con LogQL.

Esta plantilla agrupa a Loki con Grafana preconfigurado como una interfaz de usuario (UI) y preaprovisiona a Loki como la fuente de datos predeterminada, para que los logs sean buscables en la vista Explorar en el momento en que el stack se inicia. El autoalojamiento en un VPS mantiene los logs sensibles de aplicaciones y auditorĆ­a completamente dentro de su propia infraestructura, sin tarifas de ingesta por GB.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Grafana Loki

IndexaciĆ³n basada en etiquetas

Loki indexa solo un puĆ±ado de etiquetas de metadatos por flujo de registro en lugar de la carga Ćŗtil completa, reduciendo el costo de almacenamiento y memoria en comparaciĆ³n con los motores estilo Elasticsearch.

Lenguaje de consulta LogQL

Consultar logs con una sintaxis inspirada en PromQL que soporta filtrado, anĆ”lisis y extracciĆ³n de mĆ©tricas para que puedas graficar tasas de error y latencia directamente desde las lĆ­neas de log.

IU de Grafana integrada

La instancia de Grafana incluida viene con Loki preconfigurado como fuente de datos, lista para la vista de Explorar, los paneles y las alertas unificadas desde el primer dĆ­a.

Ingesta multiagente

Acepte registros de Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash y cualquier cliente que utilice la API push de Loki para una recolecciĆ³n flexible en toda su pila.

Alertas unificadas

Defina reglas de alerta basadas en LogQL a travĆ©s de Grafana y dirija las notificaciones a Slack, PagerDuty, correo electrĆ³nico y webhooks junto con sus alertas de mĆ©tricas existentes.

Almacenamiento basado en sistema de archivos

El modo predeterminado de binario Ćŗnico persiste los fragmentos y el Ć­ndice TSDB en un volumen de Docker en el disco, sin necesidad de un almacĆ©n de objetos externo para empezar.

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