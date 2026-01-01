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Agente de investigación de IA autónomo que realiza investigación en la web profunda y genera informes detallados y citados en minutos.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con GPT-Researcher

GPT-Researcher es un agente de IA autónomo de código abierto diseñado para realizar investigaciones en línea exhaustivas sobre cualquier tema. Utiliza un enfoque multiagente: un agente planificador divide la pregunta en subconsultas, los agentes investigadores recopilan información de docenas de fuentes simultáneamente, y un agente escritor sintetiza los hallazgos en un informe estructurado y citado. Este enfoque paralelo reduce drásticamente el tiempo para producir contenido de nivel de investigación en comparación con la navegación manual o las indicaciones de LLM de una sola consulta.

Alojar GPT-Researcher por cuenta propia le da control total sobre qué proveedores de LLM y API de búsqueda conecta, qué datos se procesan y cómo se almacenan los informes. Ejecutarlo en su propio VPS significa que los temas de investigación sensibles permanecen en su infraestructura, sin límites de uso de servicios alojados por terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de GPT-Researcher

Investigación Multiagente

Los agentes de subconsulta paralela recopilan datos de docenas de fuentes simultáneamente, produciendo informes exhaustivos más rápido que cualquier flujo de investigación de un solo hilo.

Informes Citados

Cada informe generado incluye citas de fuentes integradas y una lista de referencias, lo que hace que los hallazgos sean verificables y adecuados para uso profesional.

Múltiples Tipos de Reportes

Genere informes de investigación, listas de recursos, esquemas o resultados con formato personalizado para que coincidan con el entregable exacto que su flujo de trabajo requiere.

Soporte LLM flexible

Conecte OpenAI, Anthropic, Ollama o cualquier punto final compatible con OpenAI para que pueda equilibrar el costo, la velocidad y la capacidad del modelo por tarea de investigación.

Integración de búsqueda web

Se conecta a Tavily, Google, Bing y otros proveedores de búsqueda para recuperar información en tiempo real y actualizada en lugar de depender de datos de entrenamiento estáticos.

¿Por qué ejecutar GPT-Researcher en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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