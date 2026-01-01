Implementa Gotenberg con una instalación de un solo clic.
API de Docker sin estado para convertir HTML, documentos de Office y URL a PDF de alta calidad.
Elige un plan VPS para Gotenberg
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Gotenberg
Gotenberg es una API HTTP sin estado, enfocada en desarrolladores, para la generación de PDF y conversión de documentos. Construida sobre Chromium y LibreOffice, convierte páginas HTML, Markdown, URLs, documentos de Word, hojas de cálculo de Excel y más a PDF con una sola llamada a la API — sin librerías de cliente, sin dependencias de instalación y sin estado que gestionar entre solicitudes.
Alojar Gotenberg en tu propio VPS mantiene el procesamiento de documentos dentro de tu infraestructura, eliminando las tarifas SaaS por conversión, eliminando las preocupaciones de privacidad de datos en torno a documentos sensibles y permitiendo la integración con servicios internos a los que las API externas no pueden acceder.
Funciones clave de Gotenberg
HTML a PDF
Renderice cualquier página HTML o URL a PDF usando un motor Chromium completo, conservando las fuentes, CSS y el contenido renderizado con JavaScript exactamente como se muestra en un navegador.
Conversión de Documentos de Oficina
Convierta archivos de Word, Excel y PowerPoint a PDF a través de la integración con LibreOffice, compatible con toda la gama de formatos de Microsoft Office y OpenDocument.
Arquitectura sin estado
Cada solicitud de API es completamente independiente, sin estado de sesión, lo que hace que Gotenberg sea trivialmente escalable y seguro para reiniciar o reemplazar sin pérdida de datos.
Soporte de Webhook
Descargue las conversiones de larga duración a devoluciones de llamada de webhook asincrónicas, liberando su aplicación de bloqueos mientras se procesan documentos grandes.
Métricas de Prometheus
El punto de conexión de métricas integrado proporciona visibilidad instantánea de las tasas de solicitud, las duraciones de conversión y las profundidades de cola para monitorear su flujo de documentos.
¿Por qué ejecutar Gotenberg en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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