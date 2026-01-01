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El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con GitLab

GitLab Community Edition es una plataforma DevOps integral que combina el alojamiento de repositorios Git, la automatizaciÃ³n CI/CD, el seguimiento de problemas, la revisiÃ³n de cÃ³digo y el registro de contenedores en una Ãºnica aplicaciÃ³n autoalojada. Elimina la necesidad de integrar mÃºltiples herramientas separadas y ofrece a los equipos una plataforma completa para el ciclo de vida del desarrollo de software bajo el control total de la organizaciÃ³n.

El autoalojamiento de GitLab elimina los precios por usuario y mantiene el cÃ³digo fuente, los secretos de CI/CD y los resultados de escaneo de seguridad en la infraestructura de su propiedad. Nota: el primer inicio tarda de 3 a 10 minutos mientras se inicializan todos los servicios internos â€” los errores 502 durante este perÃ­odo son normales. Se recomienda un mÃ­nimo de 2 nÃºcleos de CPU y 4 GB de RAM para despliegues de equipos pequeÃ±os.

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Funciones clave de GitLab

Pipelines de CI/CD integrados

Los ejecutores de pipeline integrados automatizan las pruebas, la creaciÃ³n de imÃ¡genes Docker y las implementaciones sin depender de Jenkins o servicios de CI externos.

Registro de contenedores

Almacene y gestione imÃ¡genes de Docker directamente junto a su cÃ³digo en un registro de contenedores privado integrado.

Flujos de trabajo de solicitudes de fusiÃ³n

La revisiÃ³n de cÃ³digo con comentarios en lÃ­nea, reglas de aprobaciÃ³n y plantillas de solicitud de fusiÃ³n, garantiza que los controles de calidad se mantengan para cada cambio.

Escaneo de seguridad

SAST integrado, el escaneo de dependencias y la detecciÃ³n de secretos identifican vulnerabilidades antes de que el cÃ³digo llegue a producciÃ³n.

Seguimiento y planificaciÃ³n de incidencias

Tableros, hitos, etiquetas y hojas de ruta permiten a los equipos planificar y hacer seguimiento al trabajo en la misma plataforma donde reside el cÃ³digo.

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