GitLab Community Edition es una plataforma DevOps integral que combina el alojamiento de repositorios Git, la automatizaciÃ³n CI/CD, el seguimiento de problemas, la revisiÃ³n de cÃ³digo y el registro de contenedores en una Ãºnica aplicaciÃ³n autoalojada. Elimina la necesidad de integrar mÃºltiples herramientas separadas y ofrece a los equipos una plataforma completa para el ciclo de vida del desarrollo de software bajo el control total de la organizaciÃ³n.

El autoalojamiento de GitLab elimina los precios por usuario y mantiene el cÃ³digo fuente, los secretos de CI/CD y los resultados de escaneo de seguridad en la infraestructura de su propiedad. Nota: el primer inicio tarda de 3 a 10 minutos mientras se inicializan todos los servicios internos â€” los errores 502 durante este perÃ­odo son normales. Se recomienda un mÃ­nimo de 2 nÃºcleos de CPU y 4 GB de RAM para despliegues de equipos pequeÃ±os.