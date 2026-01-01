Gitea es una plataforma de alojamiento Git ligera y de cÃ³digo abierto que ofrece a los equipos un hogar de cÃ³digo privado sin la sobrecarga de plataformas DevOps mÃ¡s grandes. Proporciona gestiÃ³n de repositorios, solicitudes de extracciÃ³n (pull requests), seguimiento de incidencias, revisiones de cÃ³digo y acceso SSH a travÃ©s de una interfaz web limpia, y funciona cÃ³modamente con recursos de servidor modestos.

Alojar Gitea en su propio VPS significa que su cÃ³digo fuente y los datos de colaboraciÃ³n permanecen en la infraestructura que usted controla. Esta implementaciÃ³n combina Gitea con una base de datos MySQL para una persistencia de datos confiable e incluye reenvÃ­o de puertos SSH para que los desarrolladores puedan enviar y recibir (push y pull) utilizando flujos de trabajo Git estÃ¡ndar.