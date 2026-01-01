Implementa GIMP con instalación en un solo clic.
Editor de imágenes profesional de código abierto accesible desde cualquier navegador a través de una interfaz de escritorio remoto.
Elige un plan VPS para GIMP
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con GIMP
GIMP (Programa de Manipulación de Imágenes GNU) es un editor de gráficos rasterizados gratuito y de código abierto con un conjunto de características comparable a las herramientas comerciales. Maneja el retoque fotográfico, la corrección de color, la composición basada en capas, la pintura digital y el diseño gráfico en una sola aplicación. Esta plantilla ejecuta GIMP en un escritorio accesible desde el navegador a través de KasmVNC, por lo que tu entorno de edición completo es accesible desde cualquier dispositivo sin necesidad de instalar nada localmente.
Alojar GIMP en un VPS significa que tus pinceles personalizados, scripts y archivos de proyecto están siempre disponibles desde cualquier máquina. Los recursos dedicados de CPU y RAM manejan lienzos grandes y trabajos de exportación por lotes que sobrecargarían un dispositivo local de bajas especificaciones.
Funciones clave de GIMP
Acceso basado en navegador
Acceda a un espacio de trabajo completo de GIMP desde cualquier navegador moderno a través de KasmVNC — no se requiere instalación local en ningún dispositivo.
Herramientas avanzadas de retoque
Retoque fotográfico profesional, corrección de color, mapeo de tonos y herramientas de retoque para fotógrafos y diseñadores.
Composición de capas
Edición basada en capas con máscaras, modos de fusión y agrupación para composiciones de imágenes complejas.
Automatización de scripts
La programación Script-Fu y Python-Fu automatiza tareas repetitivas y permite el procesamiento por lotes de grandes conjuntos de imágenes.
Amplio soporte de formatos
Abrir, editar y exportar cientos de formatos de archivo, incluyendo PSD, TIFF, WebP y RAW, sin herramientas de conversión.
¿Por qué ejecutar GIMP en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronización de Anki autoalojado con soporte multiusuario, copias de seguridad y panel web