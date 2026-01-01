Ghost es un CMS headless completamente de código abierto, diseñado para las necesidades de los editores profesionales. A diferencia de los sistemas de gestión de contenido de propósito general, cada función —desde el editor hasta los boletines de correo electrónico nativos y la gestión de membresías— está diseñada específicamente para escritores y creadores de contenido en línea.

Alojar Ghost por tu cuenta en tu VPS significa que eres dueño de tu lista de suscriptores, controlas tu contenido y evitas tarifas por miembro y el bloqueo de la plataforma. Con una base de datos MySQL incluida, tus publicaciones, miembros y configuraciones persisten de forma fiable sin depender de ningún servicio de terceros.