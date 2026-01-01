Hasta un 70% de descuento en Galaxy

Implementa Galaxy con una instalación de un solo clic.

Plataforma web de código abierto para análisis bioinformáticos accesibles y reproducibles, y flujos de trabajo científicos intensivos en datos.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Galaxy con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Galaxy

Galaxy es una plataforma web de código abierto que permite a los investigadores ejecutar, compartir y reproducir análisis biomédicos intensivos en datos sin escribir una sola línea de código. Utilizado por miles de laboratorios en todo el mundo, encapsula miles de herramientas de línea de comandos detrás de una interfaz de navegador unificada para que los científicos puedan construir complejos pipelines de bioinformática, rastrear cada parámetro y volver a ejecutar exactamente el mismo análisis meses después.

Alojar Galaxy en tu propio VPS mantiene los datos de secuenciación sensibles, las cohortes de pacientes y los flujos de trabajo no publicados completamente bajo tu control, sin tarifas por trabajo y sin esperas en la cola del servidor compartido. Esta plantilla incluye un único contenedor todo en uno con Galaxy, PostgreSQL y nginx preconfigurados para una implementación instantánea de un solo inquilino.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Galaxy

Flujos de trabajo reproducibles

Capture cada herramienta, parámetro y versión del conjunto de datos para que cualquier análisis pueda ser replicado bit a bit meses o años después.

Editor visual de flujos

Cree flujos de trabajo bioinformáticos de múltiples pasos en un lienzo de arrastrar y soltar sin programar en Bash o Snakemake.

Miles de herramientas

Instale herramientas verificadas del Galaxy Tool Shed que cubren genómica, proteómica, metabolómica, imágenes y aprendizaje automático.

Cuadernos interactivos

Inicie Jupyter, RStudio y otros entornos interactivos directamente en sus historiales y conjuntos de datos de Galaxy.

Historiales y compartir

Organice cada ejecución de análisis en un historial versionado que puede ser compartido, publicado o importado por colaboradores con un solo clic.

Resolución de dependencias de Conda

Las herramientas resuelven sus dependencias automáticamente a través de Conda y BioContainers, eliminando conflictos de entorno.

¿Por qué ejecutar Galaxy en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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