Implementa FUXA con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Software SCADA/HMI de cÃ³digo abierto basado en la web para diseÃ±ar visualizaciones de procesos en tiempo real y conectarse a dispositivos industriales.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con FUXA
FUXA es una plataforma SCADA/HMI/dashboard de cÃ³digo abierto construida completamente para la web. El editor de arrastrar y soltar se ejecuta en el navegador, por lo que los ingenieros pueden diseÃ±ar simulaciones de plantas, paneles de control y pantallas de operador sin instalar herramientas propietarias, y las mismas pantallas se visualizan en cualquier dispositivo con un navegador.
Alojar FUXA en su propio VPS mantiene los datos de etiquetas, archivos de proyecto y credenciales de dispositivos dentro de la infraestructura que usted controla, lo cual es importante para entornos OT donde SCADA alojado en la nube rara vez es una opciÃ³n. El entorno de ejecuciÃ³n de Node.js incluye controladores nativos para Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT y Ethernet/IP, por lo que puede comunicarse con PLCs y dispositivos de campo existentes sin pasarelas adicionales.
Funciones clave de FUXA
Editor en lÃnea
DiseÃ±e pantallas SCADA, paneles de control y alarmas directamente en el navegador con un editor de arrastrar y soltar â€” no se requieren herramientas de ingenierÃa exclusivas de Windows.
Protocolos industriales
Los controladores nativos para Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT y Ethernet/IP conectan FUXA a PLCs y dispositivos de campo listos para usar.
Etiquetas en tiempo real
Vincule elementos en pantalla a etiquetas de dispositivos en tiempo real y vea cÃ³mo los valores se actualizan en tiempo real con soporte de historiador integrado para tendencias e informes.
Alarmas y eventos
Configure alarmas basadas en umbrales con flujos de trabajo de reconocimiento y persista un historial de eventos para auditorÃas y anÃ¡lisis post-incidente.
GrÃ¡ficos basados en SVG
Los grÃ¡ficos vectoriales escalables mantienen las representaciones nÃtidas en cualquier tamaÃ±o de pantalla, desde las HMI del operador hasta grandes paneles de control en la pared de la sala de control.
LÃ³gica programable
Agregue lÃ³gica JavaScript personalizada para manejar cÃ¡lculos, transformaciones y comportamiento condicional sin reconstruir la aplicaciÃ³n.
Â¿Por quÃ© ejecutar FUXA en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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