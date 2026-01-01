Implementa Fusion RSS con instalación de un solo clic.
Lector RSS autoalojado ligero con una interfaz de usuario web limpia, atajos de teclado y compatibilidad con la API de Fever.
Elige un plan VPS para Fusion RSS
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Fusion RSS
Fusion es un lector RSS minimalista de código abierto escrito en Go que se enfoca en un flujo de trabajo de lectura rápido y sin distracciones. Analiza feeds RSS y Atom, descubre automáticamente feeds de URLs de sitios web y organiza las suscripciones en grupos mientras rastrea el estado de no leídos, marcadores y la búsqueda de texto completo en toda tu biblioteca.
Alojar Fusion en tu propio VPS mantiene tu lista de suscripciones e historial de lectura fuera de servicios de terceros, y su compatibilidad con la API de Fever permite que clientes móviles nativos como Reeder, Unread y FeedMe se sincronicen con tu propia instancia en lugar de un agregador en la nube.
Funciones clave de Fusion RSS
Soporte para la API de Fever
Sincroniza artículos con clientes nativos de iOS, Android y de escritorio como Reeder, Unread y FeedMe a través de la API compatible con Fever integrada.
Lector controlado por teclado
Los atajos al estilo de Google Reader le permiten clasificar cientos de artículos por sesión sin soltar el teclado.
Autodescubrimiento de fuentes
Pegue cualquier URL de sitio web y Fusion localiza automáticamente el feed RSS o Atom, con organización por grupos para listas de suscripción ordenadas.
PWA Responsiva
La aplicación web progresiva instalable brinda una experiencia de lectura con sensación nativa en teléfonos, tabletas y navegadores de escritorio.
Inicio de sesión único OIDC
La integración opcional de OpenID Connect le permite autenticarse con Keycloak, Authelia o cualquier proveedor de identidad compatible.
Sin sobrecarga de IA
Omite deliberadamente las funciones de resumen y recomendación de IA para mantener al lector enfocado, ligero y predecible.
¿Por qué ejecutar Fusion RSS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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