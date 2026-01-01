Despliega Friendica con una instalación de un solo clic.
Red social del fediverso madura y autoalojada que se federa con Mastodon, Diaspora, ActivityPub y más.
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Todo lo que puedes crear con Friendica
Friendica es una de las redes sociales autoalojadas más antiguas y con mayor interoperabilidad en el fediverso. Se federa simultáneamente a través de ActivityPub, Diaspora y su propio protocolo DFRN, lo que significa que tu instancia de Friendica puede conectarse con Mastodon, Misskey, Pixelfed, pods de Diaspora y docenas de otras redes desde una sola cuenta. A diferencia de las plataformas más nuevas que se centran en un solo protocolo, Friendica fue diseñada específicamente para lograr el máximo alcance de federación en toda la web social descentralizada.
Ejecutar Friendica en tu propio VPS te da la propiedad total de tu identidad social y tus datos. Tú eliges las reglas, decides con qué redes federarte y mantienes todas las publicaciones, contactos y medios bajo tu control directo, sin publicidad y sin una plataforma que pueda desaparecer o cambiar sus términos mañana.
Funciones clave de Friendica
Federación universal
Se conecta simultáneamente a las redes ActivityPub, Diaspora y DFRN — sigue e interactúa con usuarios de Mastodon, Misskey, Pixelfed y Diaspora desde una sola cuenta.
Formatos de publicación ricos
Admite publicaciones de formato largo con formato completo BBCode y Markdown, imágenes en línea, archivos adjuntos y encuestas — mucho más allá del límite de 500 caracteres de las plataformas de microblogging.
Contactos que priorizan la privacidad
Controles de audiencia detallados por publicación — comparta con todos, grupos de contactos específicos o individuos — brindándole privacidad al nivel de Mastodon con la mecánica de grupos al estilo de Facebook.
Canales de foro y grupo
Crear cuentas de foro basadas en temas a las que cualquier usuario del fediverso pueda unirse, permitiendo discusiones comunitarias en hilos a través de los límites de la red.
Eventos y calendario
Creación de eventos integrada con confirmación de asistencia (RSVP) y un calendario personal que se sincroniza con contactos federados, útil para la coordinación comunitaria sin herramientas externas.
Ecosistema de plugins
Extienda Friendica con complementos oficiales para autenticación LDAP, almacenamiento S3, notificaciones push, proveedores OAuth adicionales y publicación cruzada en otras plataformas.
¿Por qué ejecutar Friendica en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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