Despliega FreeCAD con instalación en un solo clic.
Modelador CAD 3D paramétrico gratuito accesible desde cualquier navegador a través de KasmVNC, sin necesidad de instalación local.
Elige un plan VPS para FreeCAD
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con FreeCAD
FreeCAD es un modelador CAD 3D paramétrico de código abierto y gratuito utilizado por ingenieros, diseñadores de productos y arquitectos de todo el mundo. A diferencia de las herramientas basadas en mallas, FreeCAD trabaja con geometría precisa basada en restricciones, por lo que cada dimensión puede modificarse en cualquier momento sin necesidad de reconstruir un modelo desde cero. Esta plantilla ejecuta FreeCAD en un escritorio accesible desde el navegador mediante KasmVNC, convirtiendo cualquier dispositivo conectado a internet en una estación de trabajo CAD capaz.
Alojar FreeCAD en tu propio VPS significa que tu entorno de ingeniería —incluyendo macros personalizadas, bibliotecas de piezas y archivos de proyecto— está siempre disponible desde cualquier dispositivo sin tener que gestionar instalaciones de software en varias máquinas. El almacenamiento de volumen persistente mantiene todo tu trabajo intacto a través de las actualizaciones de contenedores y los reinicios.
Funciones clave de FreeCAD
Acceso basado en navegador
Escritorio completo de FreeCAD entregado a través de KasmVNC, accesible desde cualquier navegador moderno sin instalar nada localmente.
Modelado Paramétrico
El bocetador basado en restricciones y el entorno de trabajo Diseño de Piezas le permiten modificar cualquier dimensión en cualquier momento sin reconstruir el modelo.
Entorno de múltiples espacios de trabajo
Entornos de trabajo dedicados para modelado de sólidos, ensamblajes, dibujos técnicos, análisis FEM y más en una sola aplicación.
Compatibilidad con Formato Estándar
Importar y exportar archivos STEP, IGES, STL, DXF y SVG para compatibilidad con otras herramientas CAD y flujos de trabajo de fabricación.
Scripts de Python
Automatice tareas repetitivas, cree macros personalizadas y construya nuevos bancos de trabajo utilizando el motor de scripting de Python incorporado.
¿Por qué ejecutar FreeCAD en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronización de Anki autoalojado con soporte multiusuario, copias de seguridad y panel web