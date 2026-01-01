Implementa FossFLOW con una instalación de un solo clic.
Herramienta de diagramación isométrica basada en navegador y con enfoque en la privacidad para visualizar infraestructura y arquitectura de sistemas.
Elige un plan VPS para FossFLOW
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con FossFLOW
FossFLOW es una aplicación web progresiva de código abierto para crear diagramas isométricos profesionales de infraestructura directamente en su navegador. A diferencia de las herramientas de diagramación en la nube que almacenan su documentación de arquitectura en servidores de terceros, FossFLOW opera completamente del lado del cliente. Con autoguardado cada 5 segundos, exportación JSON y soporte sin conexión, mantiene las topologías de red y los diseños de sistemas sensibles bajo su control en todo momento.
Implementar FossFLOW en su VPS añade persistencia de diagramas del lado del servidor para que los diagramas sobrevivan a las sesiones del navegador y sean accesibles para todo su equipo desde cualquier dispositivo — sin necesidad de enviar archivos por correo electrónico ni depender de plataformas comerciales sujetas a políticas de retención de datos y brechas de seguridad.
Funciones clave de FossFLOW
Diagramación Isométrica
Cree diagramas isométricos estilo 3D que comunican diseños de infraestructura, configuraciones de rack y niveles de sistema de forma más clara que los diagramas 2D planos.
Autoguardado cada 5s
El trabajo se guarda automáticamente cada 5 segundos, eliminando el riesgo de perder el progreso durante largas sesiones de diagramación.
Soporte Desconectado
Crea y edita diagramas sin conexión a internet — todo el procesamiento ocurre en tu navegador sin necesidad de viajes de ida y vuelta al servidor.
Importación y Exportación de JSON
Comparta diagramas como archivos JSON portátiles o importe diagramas existentes para editarlos sin depender de formatos propietarios.
No se requiere cuenta
La aplicación no requiere registro de usuario ni autenticación, haciéndola instantáneamente accesible para cualquier persona de su equipo.
¿Por qué ejecutar FossFLOW en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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