Formbricks es una plataforma de gestión de experiencias de código abierto, construida como una alternativa autoalojable a Qualtrics y SurveyMonkey. Los equipos de producto y marketing la utilizan para crear encuestas que llegan a los usuarios exactamente donde están: dentro de aplicaciones web a través del SDK de JavaScript, en páginas de enlace independientes, incrustadas en sitios web o entregadas a través de campañas de correo electrónico. Todas las respuestas fluyen a un panel unificado con segmentación y filtrado integrados.

Autoalojar Formbricks en tu VPS te da la propiedad total de cada respuesta de encuesta y segmento de audiencia sin que los datos salgan de tu infraestructura. El primer usuario en registrarse después del despliegue se convierte en el administrador, sin credenciales predeterminadas para distribuir. PostgreSQL y Valkey están preconfigurados y listos para funcionar desde el primer arranque.