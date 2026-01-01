Focalboard es una plataforma de gestiÃ³n de proyectos de cÃ³digo abierto desarrollada por Mattermost como una alternativa autoalojada a Trello, Notion y Asana. Combina tableros Kanban intuitivos con mÃºltiples modos de vista â€” tabla, galerÃ­a y calendario â€” para que puedas visualizar los mismos datos del proyecto en el formato que mejor se adapte a tu flujo de trabajo. Las tarjetas admiten propiedades personalizadas, etiquetas, fechas de vencimiento y archivos adjuntos, adaptÃ¡ndose a cualquier tipo de proyecto, desde sprints de software hasta calendarios de contenido.

Alojar Focalboard en tu VPS significa tableros, tarjetas y miembros de equipo ilimitados a un costo predecible â€” sin precios por usuario, sin lÃ­mites en el nÃºmero de tableros y sin riesgo de que tus datos de proyecto sean monetizados. El backend ligero de SQLite no requiere una base de datos externa, lo que simplifica la implementaciÃ³n y el mantenimiento.