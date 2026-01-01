Implementa Flipt con un solo clic.
Plataforma de gestión de indicadores de características autoalojada con almacenamiento nativo de Git y capacidades avanzadas de segmentación.
Elige un plan VPS para Flipt
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Flipt
Flipt es una plataforma de gestión de feature flags de código abierto que brinda a los equipos de desarrollo control total sobre su proceso de lanzamiento. Permite almacenar configuraciones de flags junto con su código en repositorios Git, integrándose con los flujos de trabajo de revisión de código que su equipo ya utiliza. La interfaz web hace que la creación de flags, la definición de segmentos de usuarios y la configuración de lanzamientos basados en porcentajes sean accesibles para todos en el equipo sin necesidad de cambios de código o nuevas implementaciones.
Alojar Flipt en su propio VPS mantiene la lógica sensible de los feature flags y los datos de segmentación de usuarios completamente dentro de su infraestructura, asegurando el cumplimiento de las políticas de seguridad y eliminando la dependencia de un proveedor. Obtiene las mismas capacidades que los servicios comerciales de feature flags por una fracción del costo.
Funciones clave de Flipt
Almacenamiento nativo de Git
Almacene las configuraciones de las banderas de características en sus repositorios de Git, brindándole control de versiones, revisión de código e historial de auditoría para cada cambio.
Segmentación avanzada
Defina segmentos de usuarios con atributos personalizados para implementar funciones a cohortes específicas antes de un lanzamiento completo.
Despliegues porcentuales
Lanzar características gradualmente a un porcentaje de usuarios, reduciendo el riesgo y permitiendo decisiones basadas en datos antes del despliegue completo.
REST y gRPC APIs
API completas y SDK de cliente para lenguajes populares permiten a cualquier aplicación evaluar indicadores con mínima latencia.
Soporte multi-entorno
Administre configuraciones de indicadores separadas para entornos de desarrollo, pruebas y producción desde una única instancia.
¿Por qué ejecutar Flipt en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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