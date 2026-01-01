Flipt es una plataforma de gestión de feature flags de código abierto que brinda a los equipos de desarrollo control total sobre su proceso de lanzamiento. Permite almacenar configuraciones de flags junto con su código en repositorios Git, integrándose con los flujos de trabajo de revisión de código que su equipo ya utiliza. La interfaz web hace que la creación de flags, la definición de segmentos de usuarios y la configuración de lanzamientos basados en porcentajes sean accesibles para todos en el equipo sin necesidad de cambios de código o nuevas implementaciones.

Alojar Flipt en su propio VPS mantiene la lógica sensible de los feature flags y los datos de segmentación de usuarios completamente dentro de su infraestructura, asegurando el cumplimiento de las políticas de seguridad y eliminando la dependencia de un proveedor. Obtiene las mismas capacidades que los servicios comerciales de feature flags por una fracción del costo.