Implementar Fleet con una instalación de un solo clic.
Plataforma de gestión de dispositivos de código abierto para consultar, monitorear y proteger puntos finales en macOS, Windows, Linux y ChromeOS.
Elige un plan VPS para Fleet
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Fleet
Fleet es una plataforma de gestión de dispositivos de código abierto construida sobre osquery que brinda a los equipos de seguridad y TI acceso en tiempo real tipo SQL a cada punto final registrado. A diferencia de las herramientas MDM tradicionales o basadas en agentes, Fleet puede responder preguntas sobre el estado del dispositivo —software instalado, procesos en ejecución, conexiones de red abiertas, usuarios conectados— al instante desde un panel web o API en lugar de esperar las ventanas de recopilación programadas.
Alojar Fleet en su propio VPS mantiene toda la telemetría del punto final en la infraestructura que usted controla, sin tarifas por dispositivo y sin datos enviados a SaaS externos. Una sola instancia de Fleet puede gestionar de cientos a miles de dispositivos en macOS, Windows, Linux y ChromeOS desde una interfaz unificada.
Funciones clave de Fleet
Consultas de puntos finales en tiempo real
Ejecute consultas SQL en cualquier dispositivo registrado en tiempo real para responder preguntas de seguridad y TI sin esperar escaneos programados.
Gestión de Vulnerabilidades
Fleet compara continuamente las versiones de software instaladas con las bases de datos CVE y detecta paquetes vulnerables en cada dispositivo registrado.
MDM multiplataforma
Inscriba y administre dispositivos macOS y Windows a través de perfiles MDM nativos sin implementar un servidor MDM separado.
Aplicación de políticas
Defina el estado esperado del dispositivo como políticas y haga seguimiento a qué puntos finales cumplen y cuáles necesitan remediación desde un panel central.
Configuración de GitOps
Administre consultas, políticas y configuraciones de agentes como código en Git para que los cambios estén controlados por versiones y sean auditables.
API REST y CLI
Automatice la inscripción, la programación de consultas y la generación de informes a través de una API REST completa o la herramienta de línea de comandos fleetctl.
¿Por qué ejecutar Fleet en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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