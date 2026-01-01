Fleet es una plataforma de gestión de dispositivos de código abierto construida sobre osquery que brinda a los equipos de seguridad y TI acceso en tiempo real tipo SQL a cada punto final registrado. A diferencia de las herramientas MDM tradicionales o basadas en agentes, Fleet puede responder preguntas sobre el estado del dispositivo —software instalado, procesos en ejecución, conexiones de red abiertas, usuarios conectados— al instante desde un panel web o API en lugar de esperar las ventanas de recopilación programadas.

Alojar Fleet en su propio VPS mantiene toda la telemetría del punto final en la infraestructura que usted controla, sin tarifas por dispositivo y sin datos enviados a SaaS externos. Una sola instancia de Fleet puede gestionar de cientos a miles de dispositivos en macOS, Windows, Linux y ChromeOS desde una interfaz unificada.