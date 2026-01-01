Hasta un 70% de descuento en Flarum

Despliega Flarum con instalaciÃ³n de un solo clic.

Software de foro de cÃ³digo abierto moderno y elegante para construir comunidades en lÃ­nea comprometidas y prÃ³speras.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Copias de seguridad automÃ¡ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
Elegir plan
GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Despliega Flarum con instalaciÃ³n de un solo clic.

Elige un plan VPS para Flarum

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Flarum

Flarum es una plataforma de foro de prÃ³xima generaciÃ³n que reinventa la discusiÃ³n en lÃ­nea para la web moderna. Construida con un enfoque de prioridad mÃ³vil, ofrece una experiencia elegante, rÃ¡pida e intuitiva que fomenta conversaciones significativas. A diferencia del software de foro tradicional que se siente anticuado y engorroso, Flarum combina actualizaciones en tiempo real, desplazamiento infinito y un potente sistema de extensiones en una interfaz limpia y sin distracciones.

Alojar Flarum en tu propio VPS te da control total sobre los datos de tu comunidad, sin tarifas por usuario y la libertad de instalar cualquiera de las mÃ¡s de 200 extensiones de la comunidad. Con MySQL gestionando el almacenamiento de datos y mÃ¡s de 41 paquetes de traducciÃ³n disponibles, Flarum se adapta desde grupos de pasatiempos especÃ­ficos hasta grandes comunidades profesionales.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Flarum

DiseÃ±o MÃ³vil-Primero

Interfaz adaptable diseÃ±ada desde cero para dispositivos mÃ³viles, ofreciendo una experiencia fluida en cualquier tamaÃ±o de pantalla.

Ecosistema rico de extensiones

MÃ¡s de 200 extensiones de la comunidad le permiten aÃ±adir inicio de sesiÃ³n social, suscripciones, encuestas y mÃ¡s sin tocar el cÃ³digo principal.

Actualizaciones en tiempo real

Las discusiones se actualizan en vivo sin recargar la pÃ¡gina, lo que mantiene las conversaciones rÃ¡pidas y atractivas para comunidades activas.

OrganizaciÃ³n por etiquetas

El sistema de etiquetas flexible le permite categorizar discusiones y permitir a los usuarios seguir solo los temas que les interesan.

Poderosa ModeraciÃ³n

Las herramientas integradas de marcaje, suspensiÃ³n y gestiÃ³n de usuarios proporcionan a los moderadores un control detallado sobre la salud de la comunidad.

Â¿Por quÃ© ejecutar Flarum en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
Noel

Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as

PruÃ©balo sin riesgos con nuestra garantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as. Puedes consultar nuestra PolÃ­tica de reembolsos para saber mÃ¡s.

Empezar

Explora mÃ¡s aplicaciones para implementar

Buzz

Buzz

Espacio de trabajo autohospedado donde humanos y agentes de IA comparten las mismas salas

Desplegar
Apache Answer

Apache Answer

Plataforma de Preguntas y Respuestas de cÃ³digo abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creaciÃ³n de comunidad

Desplegar
Artalk

Artalk

Sistema de comentarios ligero y autoalojado con backend en Go y un widget JS incrustable

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener informaciÃ³n sobre cÃ³mo interactÃºas con Ã©l, asÃ­ como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientaciÃ³n, personalizaciÃ³n y anÃ¡lisis de anuncios, como se describe en nuestra PolÃ­tica de cookies.