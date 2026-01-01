Implementa Flagsmith con una instalación de un solo clic.
Servicio de feature flag de código abierto y configuración remota para implementar código de forma oculta, ejecutar pruebas A/B y segmentar usuarios.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Flagsmith
Flagsmith es una plataforma de código abierto de feature flags y configuración remota que permite a los desarrolladores implementar código detrás de activadores, dirigir características a segmentos de usuarios y ejecutar pruebas A/B sin necesidad de volver a desplegar. Diseñado como una alternativa autoalojada a LaunchDarkly y Split, ofrece valores de flags por entorno, despliegues porcentuales, variaciones multivariadas, registros de auditoría y SDKs para cada lenguaje de programación principal y framework móvil.
Autoalojar Flagsmith en su VPS mantiene cada feature flag, segmento de usuario y decisión de despliegue dentro de su infraestructura, en lugar de pasar por un SaaS de terceros que podría ver cómo se despliega su producto. El procesador de tareas incluido gestiona la entrega de webhooks, los cambios de flags programados y el archivo de registros de auditoría de forma asíncrona sin bloquear las solicitudes de evaluación de flags.
Funciones clave de Flagsmith
Banderas y configuración remota
Activa o desactiva funciones, segmenta por usuario, entrega variaciones multivariadas y proporciona valores de configuración remota desde una sola plataforma.
Promoción multientorno
Promueva los valores de las banderas de desarrollo a staging a producción con copia en un solo clic y anulaciones por entorno para despliegues seguros.
Lanzamientos por porcentaje
Implementar funcionalidades gradualmente por porcentaje de tráfico con asignación persistente por usuario, para que el mismo usuario vea un tratamiento consistente en todas las sesiones.
Auditoría y aprobaciones
Registro de auditoría completo de cada cambio de bandera con flujos de trabajo de aprobación de solicitudes de cambio opcionales para banderas sensibles en entornos de producción.
SDKs en tiempo real
SDKs oficiales para JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native y Flutter con caché de evaluación local.
Integraciones y webhooks
Las integraciones de Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket y webhooks notifican a su equipo y a las canalizaciones de CI cuando las banderas cambian en producción.
¿Por qué ejecutar Flagsmith en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
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