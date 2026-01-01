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Servicio de feature flag de código abierto y configuración remota para implementar código de forma oculta, ejecutar pruebas A/B y segmentar usuarios.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Flagsmith

Flagsmith es una plataforma de código abierto de feature flags y configuración remota que permite a los desarrolladores implementar código detrás de activadores, dirigir características a segmentos de usuarios y ejecutar pruebas A/B sin necesidad de volver a desplegar. Diseñado como una alternativa autoalojada a LaunchDarkly y Split, ofrece valores de flags por entorno, despliegues porcentuales, variaciones multivariadas, registros de auditoría y SDKs para cada lenguaje de programación principal y framework móvil.

Autoalojar Flagsmith en su VPS mantiene cada feature flag, segmento de usuario y decisión de despliegue dentro de su infraestructura, en lugar de pasar por un SaaS de terceros que podría ver cómo se despliega su producto. El procesador de tareas incluido gestiona la entrega de webhooks, los cambios de flags programados y el archivo de registros de auditoría de forma asíncrona sin bloquear las solicitudes de evaluación de flags.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Flagsmith

Banderas y configuración remota

Activa o desactiva funciones, segmenta por usuario, entrega variaciones multivariadas y proporciona valores de configuración remota desde una sola plataforma.

Promoción multientorno

Promueva los valores de las banderas de desarrollo a staging a producción con copia en un solo clic y anulaciones por entorno para despliegues seguros.

Lanzamientos por porcentaje

Implementar funcionalidades gradualmente por porcentaje de tráfico con asignación persistente por usuario, para que el mismo usuario vea un tratamiento consistente en todas las sesiones.

Auditoría y aprobaciones

Registro de auditoría completo de cada cambio de bandera con flujos de trabajo de aprobación de solicitudes de cambio opcionales para banderas sensibles en entornos de producción.

SDKs en tiempo real

SDKs oficiales para JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native y Flutter con caché de evaluación local.

Integraciones y webhooks

Las integraciones de Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket y webhooks notifican a su equipo y a las canalizaciones de CI cuando las banderas cambian en producción.

¿Por qué ejecutar Flagsmith en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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