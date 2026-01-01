Flagsmith es una plataforma de código abierto de feature flags y configuración remota que permite a los desarrolladores implementar código detrás de activadores, dirigir características a segmentos de usuarios y ejecutar pruebas A/B sin necesidad de volver a desplegar. Diseñado como una alternativa autoalojada a LaunchDarkly y Split, ofrece valores de flags por entorno, despliegues porcentuales, variaciones multivariadas, registros de auditoría y SDKs para cada lenguaje de programación principal y framework móvil.

Autoalojar Flagsmith en su VPS mantiene cada feature flag, segmento de usuario y decisión de despliegue dentro de su infraestructura, en lugar de pasar por un SaaS de terceros que podría ver cómo se despliega su producto. El procesador de tareas incluido gestiona la entrega de webhooks, los cambios de flags programados y el archivo de registros de auditoría de forma asíncrona sin bloquear las solicitudes de evaluación de flags.