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Navegador Firefox autoalojado accesible desde cualquier dispositivo a través de una interfaz web, con marcadores, extensiones y configuraciones persistentes.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Firefox

Firefox en Docker ejecuta un navegador con todas las funciones en tu VPS y lo transmite a cualquier navegador web moderno a través de una interfaz web. Esto te proporciona un entorno de navegación aislado que protege tus dispositivos locales, oculta tu dirección IP de casa y te permite mantener un perfil de navegación consistente — completo con marcadores, contraseñas y extensiones — accesible desde cualquier parte del mundo.

Autoalojar Firefox en tu VPS significa que tus sesiones de navegación nunca se procesan a través de un servicio comercial de escritorio remoto, lo que les da a los investigadores de seguridad, a los usuarios preocupados por la privacidad y a los equipos remotos un navegador privado, siempre disponible y bajo su propio control.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Firefox

Entorno de Navegación Aislado

Navegue desde la IP del VPS en lugar de su conexión local, protegiendo su sistema local de amenazas basadas en la web y ocultando su dirección de casa.

Perfil persistente

Marcadores, historial, contraseñas y extensiones instaladas sobreviven a los reinicios del contenedor, brindándole una experiencia de navegador consistente en todo momento.

Acceso Desde Cualquier Dispositivo

Abra su sesión de navegador en cualquier navegador web moderno — no se necesita instalación de software ni cliente VNC en el dispositivo de acceso.

Soporte de Extensiones

Instale cualquier complemento de Firefox, incluyendo bloqueadores de anuncios, gestores de contraseñas y herramientas de privacidad, tal como lo haría en una instalación local de Firefox.

Transmisión de audio

El audio web está habilitado por defecto para que pueda reproducir contenido multimedia, ver videos y usar aplicaciones de voz basadas en la web a través de la sesión remota.

¿Por qué ejecutar Firefox en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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