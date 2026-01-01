Despliega Firefox con instalación de un solo clic.
Navegador Firefox autoalojado accesible desde cualquier dispositivo a través de una interfaz web, con marcadores, extensiones y configuraciones persistentes.
Elige un plan VPS para Firefox
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Firefox
Firefox en Docker ejecuta un navegador con todas las funciones en tu VPS y lo transmite a cualquier navegador web moderno a través de una interfaz web. Esto te proporciona un entorno de navegación aislado que protege tus dispositivos locales, oculta tu dirección IP de casa y te permite mantener un perfil de navegación consistente — completo con marcadores, contraseñas y extensiones — accesible desde cualquier parte del mundo.
Autoalojar Firefox en tu VPS significa que tus sesiones de navegación nunca se procesan a través de un servicio comercial de escritorio remoto, lo que les da a los investigadores de seguridad, a los usuarios preocupados por la privacidad y a los equipos remotos un navegador privado, siempre disponible y bajo su propio control.
Funciones clave de Firefox
Entorno de Navegación Aislado
Navegue desde la IP del VPS en lugar de su conexión local, protegiendo su sistema local de amenazas basadas en la web y ocultando su dirección de casa.
Perfil persistente
Marcadores, historial, contraseñas y extensiones instaladas sobreviven a los reinicios del contenedor, brindándole una experiencia de navegador consistente en todo momento.
Acceso Desde Cualquier Dispositivo
Abra su sesión de navegador en cualquier navegador web moderno — no se necesita instalación de software ni cliente VNC en el dispositivo de acceso.
Soporte de Extensiones
Instale cualquier complemento de Firefox, incluyendo bloqueadores de anuncios, gestores de contraseñas y herramientas de privacidad, tal como lo haría en una instalación local de Firefox.
Transmisión de audio
El audio web está habilitado por defecto para que pueda reproducir contenido multimedia, ver videos y usar aplicaciones de voz basadas en la web a través de la sesión remota.
¿Por qué ejecutar Firefox en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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