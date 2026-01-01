Hasta un 70% de descuento en Fider

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Plataforma de feedback de clientes de código abierto para recopilar solicitudes de funciones, realizar votaciones de la comunidad y gestionar hojas de ruta de productos de forma transparente.

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1 núcleo de vCPU
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KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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KVM 4
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COP38.900/mes
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4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
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KVM 8
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8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Fider

Fider es una plataforma de opiniones de código abierto que conecta a los equipos de producto con sus usuarios. Su portal público de votación permite a los usuarios enviar ideas, votar a favor de solicitudes existentes y participar en debates, asegurando que las características más valiosas se prioricen primero. Los equipos pueden actualizar estados, comunicar decisiones de la hoja de ruta y mantener a su comunidad informada durante todo el ciclo de desarrollo.

Alojar Fider en tu propio VPS mantiene todas las opiniones y datos de usuario bajo tu control, elimina los precios por usuario de las alternativas alojadas y te permite personalizar la marca y la autenticación para que coincidan con la identidad de tu producto.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Fider

Votación de la comunidad

Los usuarios votan sobre las solicitudes de funciones para que los equipos de producto puedan priorizar objetivamente qué construir a continuación basándose en la demanda real en lugar de las voces más ruidosas.

Seguimiento de estado

Asigne estados — planeado, iniciado, completado, rechazado — para mantener a la comunidad informada sobre el progreso de cada sugerencia.

Autenticación Flexible

Soporta opciones de inicio de sesión con correo electrónico, OAuth y SSO para que los usuarios puedan interactuar con la menor fricción posible, aumentando las tasas de envío y votación.

Marca Personalizada

Logos, colores configurables y soporte de dominio personalizado le permiten presentar el portal de comentarios como una extensión sin interrupciones de su propio producto.

Notificaciones de correo

Las notificaciones automáticas mantienen a los usuarios comprometidos al alertarlos cuando sus sugerencias reciben votos, comentarios o actualizaciones de estado.

¿Por qué ejecutar Fider en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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