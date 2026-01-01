Implementa Fenrus con instalación de un solo clic.
Página de inicio personal y panel de control para acceso rápido a tus aplicaciones, sitios y servicios con widgets de aplicaciones inteligentes y motores de búsqueda personalizados.
Elige un plan VPS para Fenrus
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Fenrus
Fenrus es un panel personal autoalojado que reemplaza la página de nueva pestaña de tu navegador con una página de inicio totalmente personalizable. Organiza enlaces y aplicaciones en grupos, usa widgets de aplicaciones inteligentes que extraen datos en vivo de servicios como Sonarr, Radarr y Jellyfin, y configura múltiples motores de búsqueda con atajos de teclado. Todas tus aplicaciones personales y sitios visitados con frecuencia están disponibles de un vistazo desde una única página privada.
Dado que Fenrus se ejecuta completamente en tu propio VPS, ninguna de las URL de tus aplicaciones, patrones de uso o servicios configurados se comparte con servicios de paneles de terceros. Los datos se almacenan en un archivo LiteDB ligero, lo que significa que no hay una base de datos externa que administrar; la configuración toma segundos y toda la configuración está contenida en un solo volumen.
Funciones clave de Fenrus
Widgets de App inteligentes
Conecte servicios como Sonarr, Radarr, Jellyfin y otros para mostrar el estado en vivo, los recuentos y los datos de actividad directamente en los mosaicos de su panel de control.
Motores de búsqueda personalizados
Agregue cualquier motor de búsqueda con un patrón de URL y un atajo de teclado, luego cambie entre Google, DuckDuckGo o su propia instancia de Searx con una sola pulsación de tecla.
Grupos de aplicaciones organizados
Organice los enlaces y las aplicaciones en grupos con nombre para mantener las aplicaciones de trabajo, los servicios multimedia, la automatización del hogar y los sitios personales claramente separados.
Soporte multiusuario
Cada usuario tiene una configuración de panel independiente, para que todos en el hogar o equipo puedan mantener su propio diseño y lista de aplicaciones.
Favicons automáticos
Fenrus obtiene automáticamente los favicons para los enlaces que no tienen un icono personalizado configurado, manteniendo su panel de control visualmente ordenado sin trabajo manual.
Cero Base de Datos Externa
Toda la configuración se almacena en un único archivo LiteDB — no se necesita PostgreSQL ni MySQL, lo que hace que las copias de seguridad y las migraciones sean una simple copia de archivo.
¿Por qué ejecutar Fenrus en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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