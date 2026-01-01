FeedCraft es un middleware RSS de código abierto que se sitúa entre cualquier fuente de noticias y su lector, transformando cada artículo a través de pasos de procesamiento configurables llamados Crafts. Puede extraer el texto completo de artículos de feeds truncados, traducir titulares y cuerpos de texto a través de un LLM compatible con OpenAI, generar resúmenes e introducciones con IA, filtrar publicaciones promocionales con reglas de lenguaje natural e incluso convertir páginas HTML, APIs JSON o resultados de búsqueda en nuevos feeds RSS.

Alojar FeedCraft en su propio VPS mantiene cada artículo y cada instrucción LLM en una infraestructura que usted controla, elimina los límites de velocidad y el tiempo de inactividad que afectan a las instancias públicas compartidas, y le permite dirigir el procesamiento de IA a cualquier proveedor —OpenAI, Gemini, un modelo local de Ollama o cualquier punto final compatible con OpenAI— que mejor se adapte a su presupuesto y cobertura lingüística.