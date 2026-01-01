Implementa FeedCraft con instalación de un solo clic.
Middleware RSS autoalojado que utiliza IA para traducir, resumir, filtrar y limpiar cualquier feed antes de que llegue a tu lector.
Elige un plan VPS para FeedCraft
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con FeedCraft
FeedCraft es un middleware RSS de código abierto que se sitúa entre cualquier fuente de noticias y su lector, transformando cada artículo a través de pasos de procesamiento configurables llamados Crafts. Puede extraer el texto completo de artículos de feeds truncados, traducir titulares y cuerpos de texto a través de un LLM compatible con OpenAI, generar resúmenes e introducciones con IA, filtrar publicaciones promocionales con reglas de lenguaje natural e incluso convertir páginas HTML, APIs JSON o resultados de búsqueda en nuevos feeds RSS.
Alojar FeedCraft en su propio VPS mantiene cada artículo y cada instrucción LLM en una infraestructura que usted controla, elimina los límites de velocidad y el tiempo de inactividad que afectan a las instancias públicas compartidas, y le permite dirigir el procesamiento de IA a cualquier proveedor —OpenAI, Gemini, un modelo local de Ollama o cualquier punto final compatible con OpenAI— que mejor se adapte a su presupuesto y cobertura lingüística.
Funciones clave de FeedCraft
Traducción y resúmenes con IA
Traduzca los títulos y cuerpos de los artículos a cualquier idioma de destino y añada resúmenes generados por IA a través de un LLM compatible con OpenAI con indicaciones personalizadas por Craft.
Extracción de texto completo
Reemplace los extractos RSS truncados con el contenido completo del artículo, incluyendo un modo 'fulltext-plus' renderizado por el navegador para sitios que cargan texto a través de JavaScript.
HTML/JSON/Búsqueda a RSS
Los generadores visuales integrados convierten páginas web arbitrarias, respuestas de API JSON (con importación curl) y resultados de motores de búsqueda en fuentes RSS estables.
Modos portátil y de base
Prefije cualquier URL de feed para procesamiento de una sola vez, o defina Recetas con nombre en la interfaz de usuario de administración para fijar URLs de feeds transformados permanentes a los que su lector se suscribe.
AtomCraft y FlowCraft
Combine operaciones atómicas (proxy, límite, traducir, resumir, embellecer, ignorar-publicidad) en pipelines reutilizables adaptados a cada fuente de datos.
Middleware agnóstico al lector
Funciona con FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, o cualquier lector que consuma RSS estándar, sin necesidad de plugin o integración de cuenta.
¿Por qué ejecutar FeedCraft en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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