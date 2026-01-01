Implementa FeatBit con instalación de un solo clic.
Plataforma de feature flag y experimentación de código abierto, construida como una alternativa autoalojada a LaunchDarkly.
Elige un plan VPS para FeatBit
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con FeatBit
FeatBit es una plataforma de gestión de características de nivel empresarial que permite a los equipos de ingeniería implementar código detrás de banderas de características, ejecutar despliegues porcentuales, dirigirse a segmentos de usuarios específicos y revertir instantáneamente sin necesidad de volver a desplegar. Los SDK nativos para diez lenguajes populares y un servidor de evaluación en tiempo real mantienen los cambios de las banderas sincronizados entre los clientes en menos de un segundo.
Alojar FeatBit en su propio VPS mantiene las configuraciones de las banderas, las reglas de segmentación de usuarios y los registros de auditoría dentro de la infraestructura que usted controla, sin tarifas por puesto y sin cuotas de evaluación mensuales. La implementación incluye la interfaz de usuario de gestión, la API, el servidor de evaluación, el servicio de análisis y PostgreSQL preconfigurados detrás de HTTPS.
Funciones clave de FeatBit
Transmisión de banderas en tiempo real
Un servidor de evaluación dedicado envía actualizaciones de banderas a los SDKs a través de WebSockets para que los cambios surtan efecto en los clientes en milisegundos después de la conmutación.
Lanzamientos dirigidos a usuarios
Desplegar características por porcentaje, atributo de usuario o segmento nombrado, y combinar reglas para restringir los lanzamientos a cohortes específicas antes de la implementación global.
Experimentos A/B nativos
Vincule las variaciones de las banderas a las métricas del producto y ejecute experimentos de principio a fin con análisis integrados, eliminando la necesidad de una herramienta de experimentación separada.
Diez SDKs oficiales
Los SDKs de servidor y cliente para JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android e iOS integran banderas en cualquier pila de producción.
Registro de auditoría e historial
Cada cambio de bandera, segmento y regla se registra con el actor, la marca de tiempo y la diferencia, lo que facilita las reversiones y las revisiones de cumplimiento.
Alcance del proyecto y del entorno
Organice las funcionalidades en proyectos con entornos aislados de desarrollo, staging y producción, cada uno con sus propias claves de SDK y reglas de segmentación.
¿Por qué ejecutar FeatBit en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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