FeatBit es una plataforma de gestión de características de nivel empresarial que permite a los equipos de ingeniería implementar código detrás de banderas de características, ejecutar despliegues porcentuales, dirigirse a segmentos de usuarios específicos y revertir instantáneamente sin necesidad de volver a desplegar. Los SDK nativos para diez lenguajes populares y un servidor de evaluación en tiempo real mantienen los cambios de las banderas sincronizados entre los clientes en menos de un segundo.

Alojar FeatBit en su propio VPS mantiene las configuraciones de las banderas, las reglas de segmentación de usuarios y los registros de auditoría dentro de la infraestructura que usted controla, sin tarifas por puesto y sin cuotas de evaluación mensuales. La implementación incluye la interfaz de usuario de gestión, la API, el servidor de evaluación, el servicio de análisis y PostgreSQL preconfigurados detrás de HTTPS.