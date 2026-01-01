eXeLearning es un entorno de autoría con licencia AGPL utilizado por educadores y diseñadores instruccionales para crear contenido de aprendizaje interactivo sin escribir código. Respaldado por el Ministerio de Educación de España y una red de administraciones regionales, se enfoca en producir recursos basados en estándares que funcionan en cualquier Sistema de Gestión de Aprendizaje.

Alojar eXeLearning en su propio VPS mantiene los materiales del curso, las exportaciones para estudiantes y las credenciales de autoría completamente en su propia infraestructura. Los equipos pueden colaborar en tiempo real, publicar exportaciones a Moodle o cualquier LMS, y evitar los límites de licencia y las preocupaciones de residencia de datos de los servicios de autoría en la nube.