Hasta un 70% de descuento en eXeLearning

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Herramienta de autoría de código abierto para crear recursos educativos interactivos SCORM y HTML5.

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400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con eXeLearning

eXeLearning es un entorno de autoría con licencia AGPL utilizado por educadores y diseñadores instruccionales para crear contenido de aprendizaje interactivo sin escribir código. Respaldado por el Ministerio de Educación de España y una red de administraciones regionales, se enfoca en producir recursos basados en estándares que funcionan en cualquier Sistema de Gestión de Aprendizaje.

Alojar eXeLearning en su propio VPS mantiene los materiales del curso, las exportaciones para estudiantes y las credenciales de autoría completamente en su propia infraestructura. Los equipos pueden colaborar en tiempo real, publicar exportaciones a Moodle o cualquier LMS, y evitar los límites de licencia y las preocupaciones de residencia de datos de los servicios de autoría en la nube.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de eXeLearning

iDevices Interactivos

Los componentes integrables para cuestionarios, estudios de caso, multimedia y actividades de reflexión convierten el contenido estático en lecciones interactivas estructuradas.

Exportación SCORM y HTML5

Publicar cursos como paquetes SCORM, Contenido IMS o sitios HTML5 independientes para que se ejecuten en cualquier LMS o en un alojamiento web sencillo.

Colaboración en tiempo real

Múltiples autores pueden editar el mismo proyecto simultáneamente a través de la sincronización WebSocket Yjs integrada, replicando el flujo de trabajo de los editores de documentos modernos.

Integración de Moodle

Cargue los cursos terminados directamente en Moodle como actividades listas para implementar, eliminando el paso de carga manual entre la creación y la publicación.

Interfaz multilingüe

El soporte nativo para inglés, español, catalán, euskera, gallego, valenciano y esperanto lo hace adecuado para programas de educación regional y bilingüe.

Estándares accesibles abiertos

El contenido generado sigue las pautas de accesibilidad web y los formatos abiertos, asegurando que los recursos sigan siendo utilizables y portátiles durante años.

¿Por qué ejecutar eXeLearning en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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