Evolution API es una plataforma de código abierto que proporciona una API REST integral para la automatización de mensajería de WhatsApp. Construida sobre la biblioteca Baileys, permite a los desarrolladores conectar cuentas de WhatsApp, enviar y recibir mensajes, gestionar contactos y activar webhooks para el procesamiento de eventos en tiempo real — todo sin las costosas tarifas oficiales de la API para conexiones que no son de la API en la nube.

Alojar Evolution API en tu propio VPS mantiene todos los datos de conversación de los clientes en tu propia infraestructura, garantizando el cumplimiento de las normativas de protección de datos y eliminando los costos por mensaje que encarecen a los proveedores comerciales a escala. La base de datos PostgreSQL y la caché Redis incluidas proporcionan persistencia fiable y manejo de mensajes de alto rendimiento para cargas de trabajo de producción.