Hasta un 70% de descuento en Ever Gauzy

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Plataforma de negocios de cĆ³digo abierto que combina ERP, CRM, HRM, ATS y gestiĆ³n de proyectos en un solo espacio de trabajo.

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4 nĆŗcleos de vCPU
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8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
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2 nĆŗcleos de vCPU
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Ever Gauzy

Ever Gauzy es una plataforma de gestiĆ³n empresarial de cĆ³digo abierto que unifica ERP, CRM, HRM, ATS y la gestiĆ³n de proyectos en un Ćŗnico espacio de trabajo. EstĆ” diseĆ±ada para agencias, consultorĆ­as y equipos basados en servicios que necesitan registrar el tiempo, gestionar la nĆ³mina, administrar los embudos de ventas y generar informes sobre la rentabilidad sin tener que unir cinco suscripciones SaaS separadas.

Alojar Gauzy en su propio VPS mantiene los datos de clientes, contratos, facturas y registros de RR. HH. bajo su control total, sin tarifas por usuario y sin dependencia de un proveedor. La plataforma es desarrollada activamente por Ever Co., con miles de colaboradores en GitHub y una licencia de cĆ³digo abierto que permite el autoalojamiento comercial.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Ever Gauzy

Suite ERP Integrada

Los mĆ³dulos de finanzas, inventario, compras y contabilidad comparten un Ćŗnico modelo de datos para que los informes siempre reflejen las mismas cifras en todos los departamentos.

CRM integrado

Rastree clientes potenciales, negocios, contactos y embudos de ventas junto con la facturaciĆ³n y la entrega de proyectos sin exportar datos entre herramientas separadas.

HRM y ATS

Gestiona empleados, candidatos, ausencias, contratos y todo el proceso completo de contrataciĆ³n, desde la publicaciĆ³n de la oferta hasta la incorporaciĆ³n, en un solo lugar.

Control de tiempo y planillas de horario

El control de tiempo nativo con entradas manuales y automĆ”ticas se integra directamente con la nĆ³mina, la facturaciĆ³n y los informes de rentabilidad de proyectos.

Espacios de trabajo multiarrendatario

Administre mĆŗltiples organizaciones y equipos en una sola implementaciĆ³n con datos, permisos y facturaciĆ³n separados para cada inquilino.

API de integraciĆ³n abierta

Las API REST y GraphQL, ademĆ”s de las integraciones de webhook con GitHub, Hubstaff, Upwork y Make.com, le permiten extender Gauzy para que se adapte a los flujos de trabajo existentes.

ĀæPor quĆ© ejecutar Ever Gauzy en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

Noel
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Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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AppFlowy es un espacio de trabajo de cĆ³digo abierto con IA pensado como alternativa a Notion

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Rastreador de hĆ”bitos minimalista y autoalojado, enfocado en los registros diarios y las rachas.

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