Implementa Ever Gauzy con instalaciĆ³n en un solo clic.
Plataforma de negocios de cĆ³digo abierto que combina ERP, CRM, HRM, ATS y gestiĆ³n de proyectos en un solo espacio de trabajo.
Elige un plan VPS para Ever Gauzy
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con Ever Gauzy
Ever Gauzy es una plataforma de gestiĆ³n empresarial de cĆ³digo abierto que unifica ERP, CRM, HRM, ATS y la gestiĆ³n de proyectos en un Ćŗnico espacio de trabajo. EstĆ” diseĆ±ada para agencias, consultorĆas y equipos basados en servicios que necesitan registrar el tiempo, gestionar la nĆ³mina, administrar los embudos de ventas y generar informes sobre la rentabilidad sin tener que unir cinco suscripciones SaaS separadas.
Alojar Gauzy en su propio VPS mantiene los datos de clientes, contratos, facturas y registros de RR. HH. bajo su control total, sin tarifas por usuario y sin dependencia de un proveedor. La plataforma es desarrollada activamente por Ever Co., con miles de colaboradores en GitHub y una licencia de cĆ³digo abierto que permite el autoalojamiento comercial.
Funciones clave de Ever Gauzy
Suite ERP Integrada
Los mĆ³dulos de finanzas, inventario, compras y contabilidad comparten un Ćŗnico modelo de datos para que los informes siempre reflejen las mismas cifras en todos los departamentos.
CRM integrado
Rastree clientes potenciales, negocios, contactos y embudos de ventas junto con la facturaciĆ³n y la entrega de proyectos sin exportar datos entre herramientas separadas.
HRM y ATS
Gestiona empleados, candidatos, ausencias, contratos y todo el proceso completo de contrataciĆ³n, desde la publicaciĆ³n de la oferta hasta la incorporaciĆ³n, en un solo lugar.
Control de tiempo y planillas de horario
El control de tiempo nativo con entradas manuales y automĆ”ticas se integra directamente con la nĆ³mina, la facturaciĆ³n y los informes de rentabilidad de proyectos.
Espacios de trabajo multiarrendatario
Administre mĆŗltiples organizaciones y equipos en una sola implementaciĆ³n con datos, permisos y facturaciĆ³n separados para cada inquilino.
API de integraciĆ³n abierta
Las API REST y GraphQL, ademĆ”s de las integraciones de webhook con GitHub, Hubstaff, Upwork y Make.com, le permiten extender Gauzy para que se adapte a los flujos de trabajo existentes.
ĀæPor quĆ© ejecutar Ever Gauzy en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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AppFlowy es un espacio de trabajo de cĆ³digo abierto con IA pensado como alternativa a Notion