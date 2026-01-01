Implementa ESPHome con instalaciÃ³n de un solo clic.
Sistema de gestiÃ³n de firmware basado en YAML para microcontroladores ESP8266 y ESP32 con un panel de control web y actualizaciones inalÃ¡mbricas.
Elige un plan VPS para ESPHome
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con ESPHome
ESPHome es un sistema de cÃ³digo abierto que convierte los microcontroladores ESP8266 y ESP32 en dispositivos de hogar inteligente utilizando sencillos archivos de configuraciÃ³n YAML. No se requiere programaciÃ³n en C++: define sensores, interruptores y pantallas en YAML, y ESPHome compila y flashea firmware optimizado automÃ¡ticamente. Se integra de forma nativa con Home Assistant y es compatible con MQTT para su compatibilidad con cualquier plataforma de automatizaciÃ³n.
Ejecutar ESPHome en un VPS proporciona una gestiÃ³n de dispositivos ininterrumpida y compilaciÃ³n remota de firmware accesible desde cualquier lugar. Las configuraciones de tus dispositivos se almacenan y respaldan centralmente, y las actualizaciones inalÃ¡mbricas pueden activarse sin necesidad de estar en la red local donde residen los dispositivos fÃsicos.
Funciones clave de ESPHome
ConfiguraciÃ³n YAML
Defina el comportamiento del dispositivo ESP en archivos YAML sencillos con validaciÃ³n automÃ¡tica â€” no se requieren conocimientos de C++ ni configuraciÃ³n de IDE.
Actualizaciones inalÃ¡mbricas
EnvÃa actualizaciones de firmware de forma inalÃ¡mbrica a todos tus dispositivos ESP sin acceso fÃsico, facilitando el mantenimiento de grandes implementaciones.
IntegraciÃ³n de Home Assistant
La integraciÃ³n nativa de API con Home Assistant permite el descubrimiento instantÃ¡neo de dispositivos y un control local de latencia cero sin dependencia de la nube.
MÃ¡s de 500 componentes
El soporte para cientos de sensores, pantallas, controladores LED y actuadores significa que casi cualquier hardware puede integrarse listo para usar.
Registro en tiempo real
Transmita registros de dispositivos en vivo directamente en el panel web para una resoluciÃ³n rÃ¡pida de problemas y monitoreo de las lecturas de los sensores durante el desarrollo.
Â¿Por quÃ© ejecutar ESPHome en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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