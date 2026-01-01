ESPHome es un sistema de cÃ³digo abierto que convierte los microcontroladores ESP8266 y ESP32 en dispositivos de hogar inteligente utilizando sencillos archivos de configuraciÃ³n YAML. No se requiere programaciÃ³n en C++: define sensores, interruptores y pantallas en YAML, y ESPHome compila y flashea firmware optimizado automÃ¡ticamente. Se integra de forma nativa con Home Assistant y es compatible con MQTT para su compatibilidad con cualquier plataforma de automatizaciÃ³n.

Ejecutar ESPHome en un VPS proporciona una gestiÃ³n de dispositivos ininterrumpida y compilaciÃ³n remota de firmware accesible desde cualquier lugar. Las configuraciones de tus dispositivos se almacenan y respaldan centralmente, y las actualizaciones inalÃ¡mbricas pueden activarse sin necesidad de estar en la red local donde residen los dispositivos fÃ­sicos.