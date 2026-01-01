Implementa Element con un solo clic.
Cliente de mensajería seguro basado en Matrix con cifrado de extremo a extremo para equipos y comunidades que son dueños de sus datos.
Elige un plan VPS para Element
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Element
Element es una plataforma de mensajería y colaboración de código abierto basada en el protocolo Matrix. Ofrece mensajería cifrada de extremo a extremo, llamadas de voz y video, y compartición de archivos por defecto, con la capacidad de conectarse a cualquier homeserver de Matrix — incluyendo instancias de Synapse autoalojadas o servidores públicos como matrix.org.
Alojar Element en tu VPS mantiene tu infraestructura de mensajería bajo tu control. Puedes configurar los ajustes de federación, aplicar políticas de seguridad, integrarlo con tu propio homeserver de Matrix y asegurar que las comunicaciones empresariales sensibles nunca pasen por infraestructura de nube de terceros.
Funciones clave de Element
Cifrado de extremo a extremo
Todos los mensajes están cifrados por defecto usando el protocolo Matrix Olm/Megolm, asegurando que solo los participantes previstos puedan leer las conversaciones.
Red Matrix Abierta
Conéctese a cualquier servidor de inicio de Matrix y comuníquese a través de diferentes clientes compatibles con Matrix, lo que permite la federación sin dependencia de una plataforma.
Sincronización multiplataforma
El historial de mensajes sincronizado en la web, escritorio, iOS y Android garantiza que las conversaciones sean accesibles en cada dispositivo en tiempo real.
Llamadas de voz y video
Las llamadas de voz y video cifradas integradas con pantalla compartida permiten la colaboración en tiempo real sin salir de la interfaz de mensajería.
Integraciones de puente
Los puentes conectan Element con Slack, IRC, Telegram y otras plataformas de mensajería, consolidando las comunicaciones en una única interfaz.
¿Por qué ejecutar Element en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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