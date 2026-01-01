Element es una plataforma de mensajería y colaboración de código abierto basada en el protocolo Matrix. Ofrece mensajería cifrada de extremo a extremo, llamadas de voz y video, y compartición de archivos por defecto, con la capacidad de conectarse a cualquier homeserver de Matrix — incluyendo instancias de Synapse autoalojadas o servidores públicos como matrix.org.

Alojar Element en tu VPS mantiene tu infraestructura de mensajería bajo tu control. Puedes configurar los ajustes de federación, aplicar políticas de seguridad, integrarlo con tu propio homeserver de Matrix y asegurar que las comunicaciones empresariales sensibles nunca pasen por infraestructura de nube de terceros.