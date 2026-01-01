Implementa eLabFTW con una instalación de un solo clic.
Cuaderno de laboratorio electrónico de código abierto para equipos de investigación para hacer seguimiento a experimentos, muestras y protocolos.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con eLabFTW
eLabFTW es un cuaderno de laboratorio electrónico (ELN) de código abierto y gratuito, diseñado específicamente para laboratorios de investigación. Reemplaza los cuadernos de papel y las hojas de cálculo dispersas con un espacio de trabajo estructurado y con capacidad de búsqueda, donde los científicos registran experimentos, gestionan muestras y reactivos, almacenan protocolos y colaboran en recursos compartidos entre equipos.
Alojar eLabFTW en tu propio VPS mantiene los datos de investigación sensibles, la propiedad intelectual y los resultados no publicados completamente bajo control institucional — sin nube de terceros, sin precios por puesto y sin riesgo de dependencia del proveedor. La exportación completa a PDF/ZIP, el sellado de tiempo (timestamping) y el almacenamiento compatible con S3 lo hacen adecuado para entornos regulados que requieren pistas de auditoría y archivo a largo plazo.
Funciones clave de eLabFTW
Cuaderno de experimentos
Editor de texto enriquecido y Markdown con LaTeX, resaltado de código, adjuntos de archivo e historial de versiones para cada entrada de experimento.
Base de datos de ejemplo
Haga seguimiento a reactivos, equipos, anticuerpos y líneas celulares con tipos de artículos personalizados, metadatos y ubicaciones de inventario en todo el laboratorio.
Colaboración en equipo
Comparta experimentos y recursos entre equipos con control de acceso granular por elemento y por usuario y una biblioteca de plantillas compartida.
Protocolos reutilizables
Cree una biblioteca de protocolos versionada que cualquier miembro del equipo pueda clonar en un nuevo experimento, manteniendo los métodos consistentes y reproducibles.
Marcas de tiempo confiables
Aplicar una marca de tiempo criptográfica a los registros de experimentos a través de autoridades RFC 3161 para probar cuándo se registraron los datos para necesidades de propiedad intelectual y auditoría.
Exportaciones de PDF y ZIP
Genere informes PDF firmados o archivos ZIP completos de experimentos y recursos para archivado, revisión regulatoria o publicación.
¿Por qué ejecutar eLabFTW en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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