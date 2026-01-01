Hasta un 70% de descuento en eLabFTW

Implementa eLabFTW con una instalación de un solo clic.

Cuaderno de laboratorio electrónico de código abierto para equipos de investigación para hacer seguimiento a experimentos, muestras y protocolos.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa eLabFTW con una instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para eLabFTW

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con eLabFTW

eLabFTW es un cuaderno de laboratorio electrónico (ELN) de código abierto y gratuito, diseñado específicamente para laboratorios de investigación. Reemplaza los cuadernos de papel y las hojas de cálculo dispersas con un espacio de trabajo estructurado y con capacidad de búsqueda, donde los científicos registran experimentos, gestionan muestras y reactivos, almacenan protocolos y colaboran en recursos compartidos entre equipos.

Alojar eLabFTW en tu propio VPS mantiene los datos de investigación sensibles, la propiedad intelectual y los resultados no publicados completamente bajo control institucional — sin nube de terceros, sin precios por puesto y sin riesgo de dependencia del proveedor. La exportación completa a PDF/ZIP, el sellado de tiempo (timestamping) y el almacenamiento compatible con S3 lo hacen adecuado para entornos regulados que requieren pistas de auditoría y archivo a largo plazo.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de eLabFTW

Cuaderno de experimentos

Editor de texto enriquecido y Markdown con LaTeX, resaltado de código, adjuntos de archivo e historial de versiones para cada entrada de experimento.

Base de datos de ejemplo

Haga seguimiento a reactivos, equipos, anticuerpos y líneas celulares con tipos de artículos personalizados, metadatos y ubicaciones de inventario en todo el laboratorio.

Colaboración en equipo

Comparta experimentos y recursos entre equipos con control de acceso granular por elemento y por usuario y una biblioteca de plantillas compartida.

Protocolos reutilizables

Cree una biblioteca de protocolos versionada que cualquier miembro del equipo pueda clonar en un nuevo experimento, manteniendo los métodos consistentes y reproducibles.

Marcas de tiempo confiables

Aplicar una marca de tiempo criptográfica a los registros de experimentos a través de autoridades RFC 3161 para probar cuándo se registraron los datos para necesidades de propiedad intelectual y auditoría.

Exportaciones de PDF y ZIP

Genere informes PDF firmados o archivos ZIP completos de experimentos y recursos para archivado, revisión regulatoria o publicación.

¿Por qué ejecutar eLabFTW en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

Servidor de sincronización de Anki autoalojado con soporte multiusuario, copias de seguridad y panel web

Desplegar
Blender

Blender

Herramienta de modelado, animación y renderizado 3D accesible desde el navegador

Desplegar
CommaFeed

CommaFeed

Lector de RSS autoalojado inspirado en Google Reader con atajos de teclado y aplicaciones móviles

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.