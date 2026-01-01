Hasta un 70% de descuento en EdgeDB

Implementa EdgeDB con una instalaciĆ³n de un solo clic.

Base de datos relacional avanzada con soporte para grafos basada en PostgreSQL, con un lenguaje de consulta moderno y un modelo de datos intuitivo.

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante
Copias de seguridad automĆ”ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
Elegir plan
GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as
Implementa EdgeDB con una instalaciĆ³n de un solo clic.

Elige un plan VPS para EdgeDB

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con EdgeDB

EdgeDB es una base de datos de cĆ³digo abierto que reimagina el paradigma relacional. Construida sobre el motor probado de PostgreSQL, introduce un modelo de datos objeto-relacional enriquecido, herencia de esquemas y EdgeQL, un lenguaje de consulta diseĆ±ado para ser mĆ”s expresivo y seguro que SQL. Los desarrolladores se benefician de propiedades calculadas, propiedades de enlace y herramientas de migraciĆ³n integradas que eliminan la gestiĆ³n manual de esquemas.

Alojar EdgeDB en tu propio VPS te da control total sobre la configuraciĆ³n de la base de datos, la asignaciĆ³n de recursos y la residencia de los datos. Puedes ajustar la configuraciĆ³n de PostgreSQL para que coincida con tu carga de trabajo, implementar estrategias de copia de seguridad personalizadas e integrarlo con tu infraestructura sin las limitaciones de los servicios de bases de datos gestionados.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de EdgeDB

Lenguaje de Consulta EdgeQL

Una alternativa moderna a SQL con sintaxis intuitiva, expresiones componibles y un potente recorrido de grafos de objetos que elimina las complejas consultas de mĆŗltiples uniones.

Modelo Objeto-Relacional

Definir esquemas usando tipos de objeto con herencia y propiedades calculadas, reduciendo el desajuste de impedancia entre el cĆ³digo de la aplicaciĆ³n y la capa de la base de datos.

Migraciones AutomĆ”ticas

Genere y aplique migraciones de esquema automĆ”ticamente a partir de sus definiciones de esquema, eliminando los scripts ALTER TABLE escritos a mano y la desviaciĆ³n de la migraciĆ³n.

UI de administraciĆ³n web

Interfaz integrada basada en navegador para exploraciĆ³n de esquemas, consultas interactivas y visualizaciĆ³n de datos sin necesidad de instalar herramientas adicionales.

Bibliotecas de cliente con seguridad de tipos

Los constructores de consultas oficiales para TypeScript, Python y Go generan cĆ³digo de acceso a la base de datos completamente seguro en cuanto a tipos directamente desde su esquema de EdgeDB.

ĀæPor quĆ© ejecutar EdgeDB en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

Noel
Noel

Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as

PruĆ©balo sin riesgos con nuestra garantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as. Puedes consultar nuestra PolĆ­tica de reembolsos para saber mĆ”s.

Empezar

Explora mĆ”s aplicaciones para implementar

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Desplegar
Apache Amoro

Apache Amoro

GestiĆ³n de Lakehouse para Iceberg y Paimon con panel de control auto-optimizado

Desplegar
Apache CouchDB

Apache CouchDB

Base de datos de documentos NoSQL multi-primaria con una API HTTP/JSON y sincronizaciĆ³n sin conexiĆ³n

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener informaciĆ³n sobre cĆ³mo interactĆŗas con Ć©l, asĆ­ como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientaciĆ³n, personalizaciĆ³n y anĆ”lisis de anuncios, como se describe en nuestra PolĆ­tica de cookies.