Implementa EdgeDB con una instalaciĆ³n de un solo clic.
Base de datos relacional avanzada con soporte para grafos basada en PostgreSQL, con un lenguaje de consulta moderno y un modelo de datos intuitivo.
Elige un plan VPS para EdgeDB
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con EdgeDB
EdgeDB es una base de datos de cĆ³digo abierto que reimagina el paradigma relacional. Construida sobre el motor probado de PostgreSQL, introduce un modelo de datos objeto-relacional enriquecido, herencia de esquemas y EdgeQL, un lenguaje de consulta diseĆ±ado para ser mĆ”s expresivo y seguro que SQL. Los desarrolladores se benefician de propiedades calculadas, propiedades de enlace y herramientas de migraciĆ³n integradas que eliminan la gestiĆ³n manual de esquemas.
Alojar EdgeDB en tu propio VPS te da control total sobre la configuraciĆ³n de la base de datos, la asignaciĆ³n de recursos y la residencia de los datos. Puedes ajustar la configuraciĆ³n de PostgreSQL para que coincida con tu carga de trabajo, implementar estrategias de copia de seguridad personalizadas e integrarlo con tu infraestructura sin las limitaciones de los servicios de bases de datos gestionados.
Funciones clave de EdgeDB
Lenguaje de Consulta EdgeQL
Una alternativa moderna a SQL con sintaxis intuitiva, expresiones componibles y un potente recorrido de grafos de objetos que elimina las complejas consultas de mĆŗltiples uniones.
Modelo Objeto-Relacional
Definir esquemas usando tipos de objeto con herencia y propiedades calculadas, reduciendo el desajuste de impedancia entre el cĆ³digo de la aplicaciĆ³n y la capa de la base de datos.
Migraciones AutomĆ”ticas
Genere y aplique migraciones de esquema automĆ”ticamente a partir de sus definiciones de esquema, eliminando los scripts ALTER TABLE escritos a mano y la desviaciĆ³n de la migraciĆ³n.
UI de administraciĆ³n web
Interfaz integrada basada en navegador para exploraciĆ³n de esquemas, consultas interactivas y visualizaciĆ³n de datos sin necesidad de instalar herramientas adicionales.
Bibliotecas de cliente con seguridad de tipos
Los constructores de consultas oficiales para TypeScript, Python y Go generan cĆ³digo de acceso a la base de datos completamente seguro en cuanto a tipos directamente desde su esquema de EdgeDB.
ĀæPor quĆ© ejecutar EdgeDB en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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