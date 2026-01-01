Eclipse Mosquitto es la implementación de referencia de código abierto del protocolo MQTT, compatible con las versiones 5.0, 3.1.1 y 3.1. El mínimo consumo de recursos binarios de MQTT y su modelo de publicación/suscripción lo convierten en la opción estándar para redes de sensores IoT, centros de automatización del hogar y cualquier aplicación donde el ancho de banda y la duración de la batería sean importantes. Mosquitto se implementa en entornos de producción que van desde configuraciones domésticas con una sola Raspberry Pi hasta implementaciones industriales de IoT a gran escala.

Esta plantilla implementa Mosquitto con autenticación por contraseña habilitada por defecto y almacenamiento persistente para los datos de mensajes y la configuración. El autoalojamiento te brinda conexiones y mensajes ilimitados sin tarifas por dispositivo, control total sobre las listas de control de acceso y una entrega consistente de baja latencia que los brokers de la nube compartidos no pueden garantizar.