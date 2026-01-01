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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con DuckDNS

Duck DNS es un servicio DNS dinámico gratuito en el que confían millones de usuarios de laboratorios caseros y auto-anfitriones para mantener un acceso fiable a servidores y dispositivos detrás de conexiones a internet residenciales. La mayoría de los proveedores de internet (ISP) asignan direcciones IP cambiantes, pero Duck DNS lo resuelve monitoreando continuamente tu IP pública y actualizando tu subdominio elegido en el momento en que cambia, todo sin costo.

Esta plantilla ejecuta el contenedor oficial del cliente de Duck DNS en modo de red de host, lo que le da una visibilidad precisa de la IP. La configuración persiste a través de los reinicios, por lo que la configuración de tu subdominio y token nunca se pierde. Ya sea que necesites acceso estable a un servidor doméstico, un proyecto de Raspberry Pi o una aplicación VPS auto-alojada, Duck DNS elimina la necesidad de pagar por una IP estática o un servicio DDNS comercial.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de DuckDNS

Actualizaciones automáticas de IP

Detecta cuando tu dirección IP pública cambia y actualiza tu subdominio de Duck DNS inmediatamente, manteniendo el acceso ininterrumpido.

Soporte para IPv4 e IPv6

Funciona con ambas familias de direcciones, para que su subdominio se mantenga actualizado independientemente de la asignación de versión IP de su ISP.

Múltiples subdominios

Administra varios subdominios de Duck DNS en un solo contenedor proporcionando una lista de nombres de subdominios separados por comas.

Operación de VPS siempre activa

Ejecutar en un VPS garantiza que las actualizaciones se activen según lo programado 24/7, incluso cuando el equipo de red doméstico se reinicia o pierde energía.

Configuración persistente

Almacena su token y la configuración del subdominio en un volumen dedicado para que el cliente se reanude correctamente después de los reinicios del contenedor.

¿Por qué ejecutar DuckDNS en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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