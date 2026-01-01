Duck DNS es un servicio DNS dinámico gratuito en el que confían millones de usuarios de laboratorios caseros y auto-anfitriones para mantener un acceso fiable a servidores y dispositivos detrás de conexiones a internet residenciales. La mayoría de los proveedores de internet (ISP) asignan direcciones IP cambiantes, pero Duck DNS lo resuelve monitoreando continuamente tu IP pública y actualizando tu subdominio elegido en el momento en que cambia, todo sin costo.

Esta plantilla ejecuta el contenedor oficial del cliente de Duck DNS en modo de red de host, lo que le da una visibilidad precisa de la IP. La configuración persiste a través de los reinicios, por lo que la configuración de tu subdominio y token nunca se pierde. Ya sea que necesites acceso estable a un servidor doméstico, un proyecto de Raspberry Pi o una aplicación VPS auto-alojada, Duck DNS elimina la necesidad de pagar por una IP estática o un servicio DDNS comercial.