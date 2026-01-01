Desplegar Drupal con un solo clic.
CMS de código abierto de nivel empresarial que impulsa millones de sitios web en todo el mundo, desde blogs personales hasta portales gubernamentales a gran escala.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Drupal
Drupal es un sistema de gestión de contenidos maduro y de nivel empresarial en el que confían gobiernos, universidades, empresas de medios y organizaciones Fortune 500 en todo el mundo. Su arquitectura modular y su amplio ecosistema de más de 50.000 módulos aportados permiten a los equipos construir desde un sitio editorial simple hasta una compleja plataforma digital multisitio sin tocar una línea de código personalizado.
Las capacidades de CMS headless de Drupal, su robusta capa de API y su sistema de permisos granular lo convierten en una excelente opción para organizaciones que necesitan gestionar contenido en múltiples canales — web, móvil y más allá — mientras mantienen flujos de trabajo editoriales estrictos y requisitos de cumplimiento. Esta implementación combina Drupal con un backend de PostgreSQL para una fiabilidad y rendimiento de nivel de producción.
Funciones clave de Drupal
Modelado de contenido flexible
Define tipos de contenido y campos personalizados para que coincidan exactamente con tu flujo de trabajo editorial, sin estar limitado por una estructura de datos fija.
Headless CMS y REST API
Exponer contenido a través de una interfaz RESTful o JSON:API para que los equipos de front-end puedan crear experiencias personalizadas en cualquier framework.
Roles y permisos granulares
Controle exactamente lo que cada rol de usuario puede crear, editar, publicar o eliminar en toda la jerarquía del sitio.
Soporte multilingüe
La traducción y gestión de idiomas integradas le permiten publicar contenido en docenas de idiomas desde una única instalación.
Vasto ecosistema de módulos
Más de 50,000 módulos aportados extienden Drupal con comercio electrónico, SEO, gestión de medios e integraciones de servicios de terceros.
¿Por qué ejecutar Drupal en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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