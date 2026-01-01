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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Drizzle Gateway

Drizzle Gateway es una versión mejorada y autoalojada de Drizzle Studio que proporciona a los desarrolladores y administradores de bases de datos una interfaz web completa para gestionar sus bases de datos. Construido sobre el ecosistema Drizzle ORM, ofrece creación avanzada de consultas, visualización de esquemas en tiempo real y gestión de migraciones en una única herramienta accesible desde cualquier navegador.

La aplicación admite múltiples conexiones simultáneas a bases de datos, convirtiéndola en un centro centralizado para equipos que trabajan en entornos de desarrollo, staging y producción. La protección con contraseña maestra asegura el acceso, mientras que el almacenamiento persistente mantiene intactas todas las configuraciones de conexión y las consultas guardadas entre reinicios. El autoalojamiento garantiza que las credenciales sensibles de la base de datos nunca salgan de su infraestructura.

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Funciones clave de Drizzle Gateway

Constructor visual de consultas

Construya y ejecute consultas de base de datos a través de una interfaz intuitiva con seguridad de tipos — no se requiere SQL sin procesar para operaciones comunes.

Visualización de esquema

Vea la estructura y las relaciones de su base de datos en un diagrama visual en tiempo real que se actualiza a medida que realiza cambios en el esquema.

Conexiones a múltiples bases de datos

Administre las conexiones a múltiples bases de datos simultáneamente, cambiando entre entornos sin salir de la interfaz.

Gestión de la migración

Genera, previsualiza y aplica migraciones de esquema directamente desde la interfaz de usuario, manteniendo la evolución de tu base de datos organizada y auditable.

Protección de contraseña maestra

Asegura el acceso a todas las conexiones de la base de datos detrás de una única contraseña maestra, manteniendo las credenciales seguras en tu VPS.

¿Por qué ejecutar Drizzle Gateway en Hostinger?

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